"된장맛, 듬직해" 한화 신거포 포수, 이번에는 후라도 상대 밀어서 넘겼다...3-3 동점홈런

21일 부산 사직야구장에서 열린 한화와 롯데의 시범경기. 4회초 2사 1루 한화 허인서가 1타점 2루타를 치고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.21/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]한화 이글스 신 거포 포수 허인서가 중요한 흐름에서 또 한번 담장을 넘겼다. 3경기 연속 홈런, 시즌 5호 홈런포다.

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역전 허용 직후 후라도를 상대로 밀어서 우측담장을 넘기는 결정적인 한방으로 승부를 다시 원점으로 돌려놓았다.

허인서는 3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 시즌 6차전에서 8번 포수로 선발 출전했다.

2회 2사 3루에서 맞은 첫 타석에 후라도의 경계 속 스트레이트 볼넷으로 출루한 허인서는 2-3 역전을 허용한 직후인 5회 결정적인 홈런포를 터뜨렸다.

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5회초 선두타자로 타석에 들어선 허인서는 후라도의 2구째 142km 바깥쪽 높은 투심 패스트볼을 부드럽게 밀어 담장을 넘겼다. 비거리 110m짜리 솔로포. 이 홈런으로 한화는 3-3 동점을 만들며 어두워질 뻔 한 분위기를 반전시켰다.

21일 부산 사직야구장에서 열린 한화와 롯데의 시범경기. 수비를 펼치는 한화 포수 허인서. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.21/

2-0으로 앞서가던 한화는 4회말 최형우에게 솔로포를 시작으로 2-3 역전을 허용하며 분위기를 내줬다. 하지만 허인서의 시즌 5호 홈런으로 곧바로 응수했다.

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허인서는 이번 주말 대구 시리즈에서 매 경기 홈런포를 가동하고 있다. 1일 원태인을 상대로 선제 3점홈런, 2일 장찬희를 상대로 2회 결승 투런홈런, 이날 동점 홈런까지 특급투수를 상대로 결정적인 순간 마다 홈런포를 터뜨리고 있다.

한화 김경문 감독은 허인서에 대해 "정확도는 조금 떨어져도 펀치력이 있는 선수"라며 "무엇보다 묵묵하게 된장 맛이 나는 듬직한 포수"라고 칭찬한 바 있다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com