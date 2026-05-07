돌격대장 드디어 왔다! 롯데, 황성빈 1군 등록 → 정보근 말소 [수원In&Out]

14일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 롯데 황성빈이 안타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.14/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 타선의 리듬이 맞아떨어진다. 롯데 자이언츠가 '윤고나황손'의 합주를 기대하고 있다.

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롯데는 7일 수원 KT 위즈전을 앞두고 외야수 황성빈을 1군에 등록했다. 대신 정보근이 1군에서 빠졌다.

전날 김태형 감독은 "지금 우리 팀에 외야가 부족하다. 황성빈-손호영 모두 타이밍이 되면 바로 올린다"고 선포한 바 있다.

특히 여기에 황성빈의 가세가 반갑다. 황성빈은 올해 타율 3할2푼7리 OPS(출루율+장타율) 0.763을 기록중이었다.

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전날까진 장두성이 1번타자를 맡았지만, 황성빈이 1군에 콜업되자마자 곧바로 이어받았다. 적극적인 성격과 타격이 리드오프에 딱 어울린다. 선구안이 아직은 조금 아쉽지만, 롯데에서 리드오프로서 이정도 선수가 많지 않다.

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황성빈은 지난 4월 22일 좌측 대퇴직근 경미손상으로 1군엔트리서 말소됐었다. 지난 6일 한화 이글스와의 퓨처스 경기에서 3타수 1안타 1볼넷 2득점을 기록했다.

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com