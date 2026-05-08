'던질 수 있습니다' 강습 타구 맞고도 끝까지 던졌다...교체 사인에도 마운드 지킨 김태형의 투혼

5일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 4회초 1사 한화 문현빈의 강습 타구에 맞은 KIA 김태형이 통증을 호소하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[광주=스포츠조선 박재만 기자] 강습 타구에 맞은 직후에도 끝까지 수비를 펼쳐 아웃카운트를 잡아낸 김태형. 주저앉은 그를 향해 이동걸 코치는 투수 교체 사인을 보냈지만, 다시 일어난 김태형은 끝까지 마운드를 지켰다.

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5일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 한화 이글스의 경기. 선발 이의리는 제구 난조로 고전하며 경기 초반 스스로 무너졌다. 이범호 감독은 2회 2사 만루에서 두 타자 연속 밀어내기 볼넷을 허용한 이의리를 더 이상 지켜볼 수 없었다.

불펜에서 급히 몸을 풀던 김태형은 예상치 못한 위기 속에 마운드에 올랐다. 2회 2사 만루라는 가장 부담스러운 상황. 김태형은 포수 한준수의 미트만 바라보며 힘차게 공을 뿌렸다.

프로 2년 차 김태형은 개인 성적보다 팀을 위해 묵묵히 자신의 역할을 했다.

첫 타자 강백호를 상대로 땅볼을 유도했지만 타구가 깊숙한 코스로 흐르며 안타가 됐다. 역전을 허용했지만 흔들리지 않았다. 이어 노시환을 내야 뜬공으로 처리하며 추가 실점 없이 이닝을 마무리했다. 2회 말 타선이 곧바로 동점을 만들며 김태형의 부담도 덜었다.

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5-5 동점에서 다시 3회 마운드에 오른 김태형은 위기 관리 능력을 보여줬다. 선두 타자 채은성에게 안타를 맞고 허인서에게 몸에 맞는 볼을 내주며 무사 1, 2루 위기를 맞았지만, 하주석의 번트 타구를 한준수가 병살로 연결하며 흐름을 끊었다. 심우준에게 볼넷을 허용했지만 이진영을 우익수 뜬공으로 처리하며 이닝을 끝냈다.

강습 타구에 맞고도 끝까지 아웃카운트를 처리한 김태형은 타임 요청 후 그대로 주저앉았다.

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아찔한 장면은 4회에 나왔다. 1사 후 문현빈의 강습 타구가 김태형의 왼쪽 종아리를 강타했다. 순간적인 충격에도 김태형은 고통을 참고 곧바로 1루로 송구해 아웃카운트를 잡아냈다. 수비를 마친 뒤 결국 마운드에 주저앉았지만, 스스로 일어나 다시 공을 잡았다.

급히 올라온 이동걸 코치는 교체 사인을 보냈지만, 김태형의 의사는 분명했다. "던질 수 있다." 연습 투구를 마친 그는 다시 마운드에 섰다.

트레이너가 김태형 다리 상태를 살피는 사이 이동걸 코치는 벤치를 향해 투수 교체 가능성을 내비쳤다.

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통증을 안고 이어간 투구. 2사 후 강백호에게 안타를 허용했지만, 노시환을 삼진으로 돌려세우며 스스로 이닝의 마침표를 찍었다.

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이날 김태형은 2⅓이닝 3피안타 2볼넷 1탈삼진 무실점을 기록했다. 5회 박재현과 김도영의 솔로포로 승부를 뒤집은 KIA. 4회까지 마운드를 묵묵히 지킨 김태형의 투구가 역전의 발판이 됐다.

데뷔 첫 승에는 실패했지만, 이날 김태형의 피칭은 기록 이상의 의미를 남겼다. 위기 속에서 마운드에 올라, 타구에 맞고도 끝까지 책임을 다한 그의 투구는 팀을 향한 책임감과 투수의 투지를 보여준 장면으로 남았다.

이동걸 코치 사인을 확인한 김태형은 스스로 다시 일어났다.

일어난 직후에도 남아 있던 통증.

이닝을 끝까지 책임지겠다는 의지를 내비친 김태형.