제2의 시라카와 신화가 탄생할까...150km 좌완 파이어볼러의 데뷔, 그런데 "다리 떨던 모습이" [잠실 현장]

사진=나유리 기자

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[잠실=스포츠조선 김용 기자] "시라카와가 다리 덜덜 떨던 게 생각이 나서..."

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SSG 랜더스 이숭용 감독에게 9일 잠실 두산 베어스전은 그 어떤 경기 보다 걱정 반, 설렘 반일 듯 하다.

이날 SSG 선발은 일본인 투수 긴지로다. KBO리그 첫 등판. SSG는 에이스 화이트의 부상으로 단기 대체 자원을 찾았고, 일본 독립리그에서 뛰던 긴지로를 급하게 영입했다.

프로 경력은 없지만 좌완으로 150km 강속구를 뿌리는 파워 피처. SSG는 '제2의 시라카와' 신화를 노린다. SSG는 두 시즌 전에도 독립리그에서 뛰던 시라카와를 단기 대체로 영입해 큰 재미를 봤었다.

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 롯데-SSG전. SSG 이숭용 감독이 경기를 지켜보고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.3/

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경기를 앞두고 만난 이 감독은 "나도 궁금하다"고 말하며 "퍼포먼스는 나쁘지 않다. 직구가 150km가 나오고 볼끝도 좋다. 슬라이더, 커브, 컷패스트볼 구종 가치도 좋다"고 평했다.

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결국 관건은 평정심. 많은 관중 앞에서 뛰어본 적이 없다. 여기에 낯선 곳이다. 사람이기에 심리적으로 압박을 받을 수밖에 없다. 시라카와도 만원 관중 경기에서 유독 약했었다. 이 감독은 "걱정되는 건 관중 많고 긴박한 상황에서 자기 공을 얼마나 던질 수 있느냐다. 시라카와도 기억에 남는 게 부산 원정을 갔는데, 다리를 떨면서 던지더라. 긴지로는 그 정도는 아닌 것 같기는 하다. 성격도 좋고 마음에 든다. 그래도 이게 분명 쉬운 건 아니다"라고 설명했다.

이 감독은 긴지로의 투구수 등 활용법에 대해 "독립리그에서 100개 이상씩 던졌다. 투구수 제한은 없다. 환경에만 잘 적응하면 된다. 1회만 잘 막는다면 견고한 투구를 할 수 있지 않을까 생각한다"고 밝혔다.

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잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com