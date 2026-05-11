진짜 너무하네! 삼성 7연승은 첫승 특별 신고기간, 축제 소외된 딱 한 선수만 빼고…

28일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 연장 10회 삼성 후라도가 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 파죽의 7연승을 달렸다.

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삼성은 10일 창원NC파크에서 열린 NC 다이노스전에서 선발 잭 오러클린의 호투에 일찌감치 폭발한 타선의 힘을 더해 11대1 대승을 거뒀다. 삼성은 이로써 지난 3일 대구 한화전 이후 7연승을 달렸다.

삼성의 5월은 푸르디 푸르다. 9경기 중 딱 1번 졌다.

7연승 기간은 삼성 선발진의 시즌 첫승 특별 신고 기간이었다. 줄줄이 시즌 마수걸이 선발승을 챙겼다.

29일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기. 5회말 수비를 병살로 끝낸 삼성 오러클린이 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.29/

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 선발투수 최원태가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

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5일 대구 키움전에서 오러클린이 데뷔 첫승으로 스타트를 끊었다.

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6일 대구 키움전에서는 최원태가 시즌 첫승을 신고했다. 7일 대구 키움전은 부상으로 지각합류한 원태인이 완벽투로 시즌 첫승을 거뒀다.

장소를 옮겨 8일 창원 NC전에서는 루키 장찬희가 데뷔 첫 퀄리티스타트와 함께 데뷔 첫 선발승의 감격을 누렸다.

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10일 NC전에서는 첫승 부담을 덜어낸 오러클린이 공격적 피칭으로 시즌 2승째를 거뒀다. 7연승 기간 중 유일한 다승선수.

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5명의 선발 투수 중 무려 4명이 이번 7연전 기간 동안 시즌 첫승을 신고했다.

선발로만 던지면 승리하는 선발 축제 기간. 하지만 소외된 선수가 딱 하나 있었다.

25일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 삼성의 경기. 1회 마운드에 오른 삼성 선발 원태인. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.044.25/

26일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성-키움전. 삼성 선발투수 장찬희가 투구하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.26/

에이스 아리엘 후라도다. 두번의 등판 모두 노 디시젼. 승리는 불펜투수가 챙겼다.

타선 지원이 번번이 한끝 모자랐다.

7연승의 시작을 후라도가 끊었다. 3일 한화전에서 6이닝 3실점을 했지만, 3-3 동점이던 7회 마운드를 넘겼다. 삼성은 디아즈의 짜릿한 역전 3점 홈런으로 7대6으로 승리했다. 승리투수는 마무리 김재윤이었다.

9일 NC전에 다시 등판한 후라도는 이번에도 6이닝 2실점으로 어김 없이 퀄리티스타트를 했다. 하지만 2-2 동점이던 7회 마운드를 넘겼다. 약속의 8회 3득점을 한 삼성은 5대4로 승리하며 6연승을 달렸다. 승리투수는 김태훈이었다.

28일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 7회 이닝을 마친 삼성 선발 후라도가 야수들을 향해 박수를 보내고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

올시즌 등판한 8경기 모두 퀄리티스타트. KBO리그 선발투수 중 유일무이한 기록이다.

하지만 승리는 단 2승 뿐. 1패도 있다. 평균자책점 2.12.

마운드에 오를 때마다 6이닝 이상을 꼬박꼬박 채워주는 승리 보증수표. 이제는 타자들이 화끈한 지원으로 에이스의 기를 살려줄 때다.

11일 현재 후라도의 경기당 득점지원은 2.75점이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com