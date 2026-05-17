블랙핑크 리사, SNS 게시물 하나에 '9억'인데…손에 든 건 '2000원 다이소 컵'

사진=리사 SNS

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[스포츠조선 김준석 기자] 블랙핑크 리사가 압도적인 몸값과는 대조되는 소박한 일상을 공개해 화제다.

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인스타그램 포스팅 한 건당 가치가 수억 원에 달하는 그녀가 선택한 의외의 아이템에 전 세계 팬들의 시선이 쏠리고 있다.

리사는 지난 17일 자신의 SNS에 소설 '파친코'를 읽으며 여유로운 티타임을 즐기는 사진 한 장을 게재했다.

하지만 팬들의 눈길을 끈 것은 화려한 비주얼보다 그녀가 사용 중인 '컵'이었다.

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리사가 사용한 미니마우스 캐릭터 컵은 다이소에서 단돈 2,000원에 판매되는 저가 제품으로 밝혀졌다.

사진=리사 SNS

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영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ)에 따르면, 1억 명 이상의 팔로워를 보유한 리사의 인스타그램 게시물 한 개당 가치는 약 62만 달러(한화 약 9억 3,000만 원)로 추정된다. 게시물 하나만 올려도 9억 원을 벌어들이는 리사가 2,000원짜리 아이템을 애용하는 반전 매력에 누리꾼들은 "소박해서 더 호감이다", "리사가 드니 명품인 줄 알았다"며 뜨거운 반응을 보이고 있다.

이처럼 친근한 매력을 뽐내고 있는 리사는 본업에서도 역대급 행보를 이어간다. 리사는 오는 6월 열리는 2026 북중미 월드컵 개막식 무대에 올라 전 세계 시청자들과 만날 예정이다.

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최근 국제축구연맹(FIFA)과 계약을 마친 리사는 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움에서 열리는 개막 공연에서 케이티 페리, 퓨처 등 세계적인 팝스타들과 어깨를 나란히 하며 K팝 퀸의 위엄을 증명할 전망이다.

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narusi@sportschosun.com