최다경기, 최다이닝 '아쿼' 노예인가? 88경기 출전 페이스, 본인 말을 들어봤더니…[무로이칼럼]

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팀 당 시즌 144경기를 치르는 KBO리그. 약 88경기 등판 페이스로 마운드에 서 있는 일본인 투수가 있다.

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KT 위즈 아시아쿼터 스기모토 코우키(26)다. 스기모토는 KT의 36경기 중 리그 공동 1위인 22경기에 등판, 팀 경기의 절반 이상 던지고 있는 투수다. 이닝수도 가장 많은 19⅓이닝이다.

숫자만 보면 '혹사' 라고 느낄 사람도 있을지도 모른다. 그런데 스기모토 본인은 고개를 젓는다.

"피로는 없고 기용해 주셔서 고맙게 생각하고 있습니다."

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사실 스기모토는 지난 시즌 일본 독립 리그에서도 많은 경기에 등판했다. 팀의 69경기 중 42경기에 등판, 투구이닝은 62이닝이었다.

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"3연투 경험도 있기 때문에 코치님께서 요청이 있었을 때 '가능합니다'라고 답했습니다."

나가는 상황도 다양하다. 처음에는 멀티 이닝에 고전했다고 하지만 조절법을 찾았다고 말한다.

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"이닝 사이에 캐치볼 할 때 투구폼을 의식하려고 했습니다. 주자가 있는 상황에서 퀵모션으로 힘을 낸 후, 다음 이닝에 첫 타자 상대로 다리를 올리고 던지면 밸런스가 무너질 수 있습니다. 그래서 캐치볼 때 다리를 올릴 타이밍이나 감각을 예민하게 조절하는 것으로 해결했습니다."

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팀 내 주변 사람들의 도움도 크다고 스기모토는 말한다.

"몸 상태에 따라 투구폼에 변화가 생길 수도 있습니다. 피로할 때 힘 있게 팔스윙을 하면 왼쪽 어깨가 열리고 타자에게 공이 보기 쉬울 수 있습니다. 그런 부분을 코치님이나 전력분석팀과 영상을 보면서 고쳤습니다."

요즘 한국야구계에는 '일본 투수는 제구가 좋다는 상식이 있었는데 아시아쿼터로 KBO리그에 온 투수들은 그렇지 않다'는 말이 돈다. 그런데 스기모토는 다르다. 지금까지 스기모토의 볼넷은 단 3개. 4월12일 이후 13경기 연속으로 볼넷이 없다.

또 일본 투수들은 KBO리그의 공인구 차이에 고전할 경우가 적지 않다. 일본의 경우 경기 전 심판원이 공을 전용 모래로 한차례씩 문지르고 새공 표면의 왁스를 제거해서 사용하기 때문이다.

그러나 스기모토는 공 문제도 없다.

"저는 원래 새공이 던지기 쉬운 편입니다. 공 표면의 질도 좋고 저에게는 잘 맞습니다."

스기모토는 아주 순한 성격이고 팀 동료들과 편하게 지내고 있다.

"같은 나이의 (손)동현이나 후배인 (박)영현과 잘 이야기를 합니다. 안타를 맞은 후에는 선배들이 "괜찮다" 라는 말을 많이 해주시고 항상 좋은 분위기를 만들어 주기 때문에 다음에 등판할 때 큰 힘이 됩니다."

스기모토는 한국 야구생활에 대해 큰 만족감을 보였다.

"맞으면 기분이 다운될 때도 있지만, 새로운 환경에서 새로운 야구를 하고 매일 공부를 하고 있습니다. 아주 즐겁습니다."

1위를 달리고 있는 KT. 강팀에는 강력한 힘을 발휘하는 선수 뿐 아니라, 스기모토 같은 신뢰 속에 제 역할을 완수하는 선수도 있다.

<무로이 마사야 일본어판 한국프로야구 가이드북 저자>

사진제공=KT 위즈