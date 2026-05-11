KIA, 김민수 신임 대표이사 선임…"브랜드 가치 성장 기대"

KIA 타이거즈 신임 대표이사 김민수 부사장. 사진제공=KIA 타이거즈

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[스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 신임 대표이사 인사를 단행했다.

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KIA는 11일 '기아 고객경험본부장 김민수 부사장을 KIA 타이거즈 신임 대표이사로 임명했다'고 알렸다.

신임 대표이사인 김민수 부사장은 1993년 현대차에 입사하여 글로벌 비즈니스와 마케팅 분야에서 전문성을 축적했다. 2008년에는 기아 워싱턴사무소에서 국제 대관 업무를 담당했다. 이후 2019년부터는 그룹 계열사인 해비치호텔앤드리조트 및 해비치 CC의 대표이사를 역임했고, 2026년에 다시 기아로 복귀해 고객경험본부장 역할을 담당하고 있다.

김민수 신임 대표이사는 브랜드/마케팅 전문가다. 다양한 경험으로부터의 인사이트를 통해 KIA 타이거즈의 브랜드 가치 성장을 이끌 것으로 기대된다.

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한편 기아 국내생산담당 및 KIA 타이거즈 대표이사를 겸직해오던 최준영 사장은 그룹 내 신규 역할을 맡게 됐다.

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최준영 사장은 지난 2024년 7년만의 통합 우승 등 재임 기간 구단 발전에 큰 기여를 했다.

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com