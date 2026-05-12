초대박! 스쿠벌 6월초 복귀 확신, 팔꿈치 수술받았는데? "첨단 기법으로 받았어요" 보라스

디트로이트 타이거스 태릭 스쿠벌이 팔꿈치 수술을 받고 재활 중인 가운데 6월초 조기 복귀할 있다는 전망이 나왔다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]팔꿈치 수술을 받고 시즌을 중단한 디트로이트 타이거스 태릭 스쿠벌이 예상보다 일찍 복귀할 수 있을 것이라는 전망이 나왔다.

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스쿠벌은 지난 7일(이하 한국시각) 왼쪽 팔꿈치 뼛조각(loose elbow particle) 제거 수술을 받았다. 지난달 30일 애틀랜타 브레이브스전을 7이닝 5안타 2실점으로 마친 뒤 팔꿈치 불편함을 제거하기 위해 수술을 선택했다.

디트로이트 구단은 스쿠벌의 복귀 시점에 대해 "올스타 브레이크 이후"라고 했다. 이 수술은 절차가 비교적 간단해 재활에 3개월 정도가 걸린다. 스쿠벌이 치료와 재활, 마이너리그 재활 등판을 모두 소화하면 7월 중순 빅리그 마운드에 설 수 있다고 구단은 예상한 것이다.

하지만 그보다 빨리 복귀할 수 있다고 확신하는 인물이 등장했다. 바로 스쿠벌의 에이전트 스캇 보라스다.

메이저리그 에이전트 스캇 보라스가 태릭 스쿠벌의 조기 복귀를 확신하고 있다. AP연합뉴스

태릭 스쿠벌. AP연합뉴스

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보라스는 12일(이하 한국시각) 현지 매체 ESPN 베이스볼 투나잇 팟캐스트에 출연해 "이 수술의 특성상 스쿠벌은 재활을 할 때 팔의 강도를 제로에서 시작할 필요가 없다"며 "재활 기간이 훨씬 짧을 것(much shorter)으로 본다. 아주 이른 시점에 실전 마운드로 돌아올 수 있다"고 밝혔다.

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보라스가 스쿠벌의 조기 복귀를 확신하는 것은 수술을 집도한 닐 엘라트라체 박사가 첨단 수술법을 이용했기 때문이다.

보라스는 "엘라트라체 박사는 스쿠벌 수술에 나노스코프(NanoScope)를 사용했는데, 이는 침입적(invasive)이지 않은 수술법"이라면서 "실제 주사를 맞는 정도의 수준에 가깝다. 일종의 '스쿠벌 스코프(Skubal scope)"라고 설명했다.

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이에 대해 ESPN은 '회복과 재활이 잘 진행된다면 스쿠벌은 매우 일찍 복귀할 수 있을 것'이라며 '이는 그가 오프시즌 피칭 훈련과 스프링트레이닝, 그리고 시즌 초반 피칭으로 만든 팔의 강도를 전부 잃지는 않은 것을 의미한다. 이에 따라 타이거스 구단은 그가 6월 초에는 돌아올 수 있다는 걸 낙관하고 있다'고 전했다.

스쿠벌은 수술 이전 7경기에서 평균자책점 2.70을 마크했다. Imagn Images연합뉴스

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만약 보라스와 디트로이트의 기대대로 스쿠벌이 6월에 복귀한다면 올해 사이영상 경쟁 구도, 디트로이트의 행보, 그리고 시즌 후 FA 선발투수 시장은 다시 요동칠 수밖에 없다.

스쿠벌은 올시즌 후 FA 자격을 얻는데, 당초 투수 최초 4억달러 계약을 이끌어낼 것으로 유력하게 점쳐졌다. 그가 지난 3월 월드베이스볼클래식((WBC) 미국 대표팀에 참가하고도 1라운드 한 경기만 던지고 디트로이트 캠프로 복귀한 것은 시즌 준비에만 전념해 FA 대박을 터뜨려야 하기 때문이었다.

스쿠벌은 수술 이전 7경기에서 43⅓이닝을 던져 3승2패, 평균자책점 2.70, 45탈삼진, WHIP 0.95, 피안타율 0.222를 마크했다. 여전히 사이영상 후보다운 투구 내용이었다.

그러나 현재 AL 사이영상 경쟁은 '영건들'의 각축장이 됐다. 평균자책점 1위인 뉴욕 양키스 캠 슐리틀러(53⅓이닝, 5승1패, 1.35, 59K), 시카고 화이트삭스 데이비스 마틴(50이닝, 5승1패, 1.62, 52K), LA 에인절스 호세 소리아노(54⅓이닝, 1.66, 61K), 토론토 블루제이스 딜런 시즈(45⅓이닝, 3승1패, 2.58, 66K) 등이 선두권을 형성하고 있다.

스쿠벌은 2024~2025년, 2년 연속 AL 사이영상을 받았다. 그가 다음 달 복귀해 이들과 경쟁을 할 정도로 호투를 이어간다면 4억달러는 따논 당상이 된다.

물론 11일 현재 19승22패로 AL 중부지구 공동 3위에 처져 있는 디트로이트도 반전에 나설 수 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com