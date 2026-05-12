'이걸 원한게 아닌데'…로젠버그 '비자 발급 잔혹史' 끝→14일 새벽 입국, 압도적 구위 보일 수 있을까

케니 로젠버그. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 고재완 기자] 이쯤 되면 '눈물겨운 상봉'이라 불러야 할 것 같다. 비자 문제로 애를 태우던 키움 히어로즈의 대체 외국인 투수 케니 로젠버그(31)가 드디어 한국 땅을 밟는다. 하지만 계약 기간의 절반 이상이 날아간 뒤라 구단은 대책 마련에 고심하고 있다.

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키움 구단 관계자는 12일 "로젠버그의 비자가 한국 시각으로 12일 새벽 발급됐다"며 "가장 빠른 일정으로 정해서 14일 새벽에 인천국제공항을 통해 입국할 예정"이라고 밝혔다.

로젠버그의 이번 한국행은 그야말로 '행정 절차의 늪'이었다. 지난 달 21일 네이선 와일스의 부상 대체 선수로 6주(42일) 단기 계약을 맺었을 때만 해도 분위기는 나쁘지 않았다. 지난 시즌 키움에서 뛴 경험이 있어 적응이 필요 없는 '최적의 카드'였기 때문.

하지만 비자 발급까지 3주가 넘는 시간이 소요됐고, 로젠버그가 입국하는 14일은 계약 체결 후 25일째 되는 날다. 이제 남은 계약 기간은 단 17일. 그럼에도 로젠버그의 합류가 반가운 이유는 현재 키움 선발진의 사정이 그만큼 절박하기 때문이다.

사진출처=로젠버그 SNS

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비록 '25일의 공백'이 발생했지만, 역설적으로 로젠버그가 남은 2주 남짓한 시간 동안 압도적인 구위를 보여준다면 상황은 반전될 수 있다. 부상 중인 와일스의 회복 상태가 더디거나, 로젠버그가 '제2의 오러클린'급 활약을 해준다면 키움은 정식 계약 전환이라는 카드를 만지작거릴 수밖에 없다.

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설종진 감독은 일단 로젠버그가 입국하는 대로 몸 상태를 면밀히 살핀 뒤 등판 일정을 확정할 계획이다.

비행기 표보다 비자 서류가 더 늦게 도착했던 이 황당한 '입국 잔혹사'. 로젠버그가 늦게 온 만큼 더 강력한 투구로 고척돔 팬들의 기다림에 보답할 수 있을까.

사진출처=로젠버그 SNS

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고재완 기자 star77@sportschosun.com