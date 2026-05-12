日 깜짝 놀랐다 "KBO 건너간 아쿼들 왜 부진한가? 왕옌청만 대박"

4일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 한화의 경기. 4회말 무사 1루. 정수빈 삼진 후 1루주자 박준순이 2루에서 아웃되며 투아웃이 되자 환호하는 한화 왕옌청. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.04/

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[스포츠조선 나유리 기자]"아시아쿼터로 KBO리그에 진출한 일본 출신 선수들은 왜 부진한가."

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일본 언론에서도 KBO리그에서 뛰는 일본인 혹은 일본프로야구(NPB) 출신 아시아쿼터 선수들에 대한 관심을 드러냈다.

올 시즌 처음 정식 시행된 아시아쿼터 제도는 10개 구단에 1명씩 아시아 및 호주 국적 선수가 해당되며, 영입 최대 비용은 20만달러(월 최대 2만달러)로 제한된다. 또 비아시아 국적이 포함된 이중국적 선수는 불가능하고, 형평성을 위해 직전 또는 해당 연도에 아시아리그에서 뛴 선수만 가능하다.

올해 10개 구단 중 8개 구단이 아시아쿼터로 일본, 대만 선수를 선택했다. 유일한 대만 선수인 왕옌청(한화)은 지난해까지 일본프로야구(NPB)팀인 라쿠텐 골든이글스 소속이었기 때문에 실질적 NPB 출신으로 보는 게 좋다. 나머지 2개팀은 호주 출신 선수를 택했다. LG 트윈스는 지난해 키움 히어로즈의 대체 선수로 활약했던 라클렌 웰스를, KIA 타이거즈는 호주 국가대표 출신 유격수 제라드 데일을 선택했다.

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하지만 일본, NPB 출신 선수들이 생각보다 부진하면서 일본 언론에서도 주목했다. 일본 '고교야구닷컴'은 "스프링캠프에서는 '상상 이상으로 레벨이 높다'는 평가가 적지 않았지만, 개막 후 서서히 분위기가 바뀌고 있다. 기대와는 다른 흐름"이라면서 KBO리그에서 부진한 아시아쿼터 선수들을 언급했다.

22일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 박해민, 한화 왕옌청이 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.22/

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특히 NPB 통산 66승에 빛나는 가장 화려한 커리어를 지닌 SSG 랜더스 타케다 쇼타에 대해서는 "시즌 초반은 기대를 배반하는 내용"이라고 평가했다.

롯데 쿄야마 마사야, 두산 타무라 이치로에 대해서는 "불안했던 제구난이 그대로 드러나고 있다. 안정감이 부족하다"고 언급했다. 키움 가나쿠보 유토는 "시즌 초반에는 기복이 있었지만 지금은 서서히 적응하고 있다"고 했고, NC 토다 나츠키, 삼성 미라지 유라도 기대에는 못미친다고 보고 있다.

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그중에 호평을 받은 투수가 KT 위즈 스기모토 고우키. 프로 경험 없이 일본 독립리그에서만 뛰다 KBO리그에 직행한 스기모토는 "미지의 존재였지만, 현재 불펜에서 안정감을 더해지고 있고 점점 더 존재감이 커진다"고 평했다. 스기모토는 최근 9경기 연속 실점 없이 시즌 총 6개의 홀드를 쌓았다.

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가장 높은 점수를 받은 것은 단연 한화 왕옌청이다. 대만 출신이지만 라쿠텐 골든이글스의 육성 선수였던 그에 대해서는 "아시아쿼터 시장 최대어였다"면서 "라쿠텐 2군에서 팀 최다승을 기록해 KBO 여러 구단이 관심을 보였고, 그중 한화가 긴 시간 현지 스카우팅을 거쳐 획득에 성공했다"고 배경을 설명했다.

이어 "당초 5선발 싸움을 하거나 롱릴리프 기용이 예상됐지만, 지금 류현진과 더불어 한화 선발진의 핵심으로 활약 중이다. 아시아쿼터 투수들 가운데 가장 안정된 활약"이라고 칭찬을 아끼지 않았다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com