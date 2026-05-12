'그랜드슬램 영웅' 삼성 전병우, 너무 솔직한 인터뷰! "나에게 왜 이런 시련이 오나 했다" [잠실 현장]

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 8회초 2사 만루 삼성 전병우가 역전 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.12/

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 8회초 2사 만루 삼성 전병우가 역전 만루포를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.12/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈 전병우가 승부처에서 결정적인 그랜드슬램을 폭발했다. 경기 후 전병우는 자신감보다 걱정이 앞섰다고 솔직하게 고백했다.

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삼성은 12일 잠실에서 열린 LG와 경기에서 9대1로 승리했다.

1-1로 맞선 8회초 2사 만루에서 전병우가 해결사였다. 전병우는 극적인 만루 홈런을 폭발했다. 경기 내내 꽉 막혀있던 삼성 타선을 전병우가 터뜨렸다.

이와 함께 삼성은 8연승을 질주했다. 2014년 11연승 이후 무려 12년 만이었다.

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경기 후 전병우는 "슬라이더를 노린 것은 아니었다. 최근에 타석에서 한 번씩 노리긴 하는데 결과가 별로 안 좋았다. 직구만 생각하고 쳤는데 반응이 괜찮아서 좋은 결과로 이어졌다"고 설명했다.

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낮게 떨어진 슬라이더를 걷어올렸다. 몸쪽으로 꺾인 덕분에 방망이가 따라가기 수월했다.

전병우는 "가운데와 가까운 쪽을 항상 보고 있는데 거기서 휘어 들어오는 슬라이더였다. 그래서 결과가 좋지 않았나 생각한다"고 말했다.

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구자욱 최형우가 범타로 물러나고 디아즈는 고의 4구로 나간 상황이었다.

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 8회초 2사 만루 삼성 전병우 역전 만루포에 박진만 감독이 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.12/

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전병우는 "어차피 2아웃이고 희생플라이도 없었다. 해결해 보자는 마음이 컸다. 솔직히 저는 앞에서 자욱이랑 디아즈랑 형우 형이 해줬으면 하는 마음이 크긴 크다"며 웃음을 유발했다.

그는 "최근에 또 만루에 좋은 기억이 별로 없었다. 걱정도 많이 했다. 왜 또 나에게 이런 시련이 오나 싶었다"고 덧붙였다.

전병우는 기복 없이 맡은 바 임무를 해내고 싶다고 했다.

"일단은 계속 꾸준히 좋은 결과 나오도록 꾸준히 운동하고 있다. 지금처럼 그냥 부상 없이 꾸준히 했으면 하는 마음이 제일 크죠."

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com