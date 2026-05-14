'아니 그걸 왜 잡아?' 결국 폭발한 디아즈, 박해민 엉덩이에 날아간 발차기[잠실 현장]

'아니 그걸 왜 잡아?' 자신의 타구를 낚아챈 박해민을 원망하는 디아즈의 발차기. 잠실=허상욱 기자

디아즈의 푸념에 멋쩍게 웃는 '트중박'

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[잠실=스포츠조선 허상욱 기자] '아니 그걸 왜 잡아?'

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담장을 넘을 뻔한 타구를 박해민에게 빼앗긴 디아즈가 끝내 억울함을 참지 못하고 발차기로 불만을 터뜨렸다.

13일 잠실야구장에서 열린 삼성과 LG의 경기. LG 박해민이 1회부터 홈런성 타구 두 개를 연거푸 걷어내는 슈퍼캐치로 기선을 제압하려던 상대의 흐름을 단숨에 끊어냈다.

1회초 1사 1루 최형우의 타구를 펜스 앞 까지 따라가 잡아낸 후 1루로 송구는 박해민. 1루주자 구자욱은 재빨리 귀루하는 모습.

1회초 1사 후, 삼성에 찬스가 찾아왔다. 구자욱이 안타로 출루하며 1사 1루 기회가 만들어졌고 타석에 최형우가 들어섰다. 최형우는 LG 선발 톨허스트의 초구를 놓치지 않고 그대로 받아쳤다. 타구는 우중간 깊숙한 곳으로 뻗어 나갔다.

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그 순간 박해민이 움직였다. 타구를 확인하자마자 우중간을 향해 전력 질주한 박해민은 워닝트랙 앞까지 내달려 최형우의 타구를 글러브에 담아냈고 2루를 향하던 구자욱을 향해 재빨리 공을 던져 위기를 막아냈다.

1회초 2사 1루 디아즈의 타구까지 낚아채는 박해민

넘어지는 순간에도 글러브 속 타구를 확인

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이번엔 디아즈 차례였다. 2사 1루 상황, 디아즈 역시 외야를 향해 큼지막한 타구를 날려 보냈다. 최형우와 비슷한 코스를 그리며 뻗어 나가는 타구. 박해민은 또다시 등을 돌려 내달리기 시작했고 몸을 날려 점프하며 펜스에 부딪히는 것도 마다하지 않고 끝내 타구를 잡아냈다.

박해민의 호수비에 허탈한 디아즈

타구가 빠졌더라면 1루주자 구자욱이 여유 있게 홈을 밟아 선취점을 올릴 수 있던 결정적 상황. 박해민의 호수비 두 방이 삼성의 초반 기세를 그대로 지워버린 순간이었다.

1회말 선두타자로 나선 박해민의 힘찬 타격

좋은 수비 후에 나온 멋진 타격

안타를 치고 1루에서 마주친 박해민과 디아즈

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호수비로 상대 흐름을 끊어냈던 박해민이 이번엔 방망이로도 존재감을 드러냈다. 1회말 LG의 선두타자로 타석에 들어선 박해민은 삼성 선발 원태인과 끈질긴 6구 승부 끝에 좌익수 앞으로 떨어지는 깔끔한 안타를 만들어내며 1루를 밟았다. 글러브에 이어 방망이까지, 호수비 뒤에 곧바로 이어진 더할 나위 없는 출루였다.

그걸 왜 잡아? 박해민의 엉덩이를 힘껏 차는 디아즈

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박해민이 1루에 들어서자 1루를 지키고 있던 디아즈도 가만히 있지 않았다. 자신의 타구를 낚아챈 박해민의 엉덩이를 향해 발차기를 날리며 원망 섞인 속내를 그대로 드러낸 것이다. 디아즈의 짓궂은 핀잔에 박해민은 멋쩍은 웃음으로 화답했다.

자신을 원망하는 디아즈에 멋쩍게 웃는 박해민

7회초 2사 3루 위기, 또다시 나온 박해민의 결정적 호수비

타구를 잡아내고 주먹을 불끈 쥐는 박해민

박해민의 환상적인 수비는 여기서 끝이 아니었다. LG가 4대3으로 쫓기던 7회 2사 3루, 동점 주자를 3루에 둔 절체절명의 위기 상황에서 박해민의 글러브가 또 한 번 빛을 발했다.

박해민은 구자욱이 큼지막하게 띄워 올린 타구를 다시 한 번 끝까지 따라가 잡아내며 LG의 리드를 지켜냈다. 팀을 위기에서 구해낸 결정적인 호수비. 타구를 잡아낸 박해민은 주먹을 불끈 쥐며 세리머니로 기쁨을 그대로 표출했다. 그만큼 짜릿하고 값진 아웃이었다.

자신의 타구를 잡아낸 박해민의 호수비에 허탈한 미소를 짓는 구자욱