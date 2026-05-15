2-1 → 2-4 → 4-4 → 5-5 → 6-5. KS급 긴장감, 롯데 아무튼 이겼다! 두산 3연패 수렁 [잠실 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 두산 베어스와 대혈투를 펼친 끝에 가까스로 승리했다. 두산은 3연패에 빠졌다.

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롯데는 15일 잠실에서 열린 두산과 경기에서 6대5로 승리했다. 세 차례 동점과 역전 재역전을 거듭한 끝에 진땀승을 거뒀다.

양 팀은 1회부터 1점씩 주고 받았다.

1회초 롯데가 무사 만루에서 나승엽의 희생플라이로 선취점을 뽑았다. 1회말 두산이 2사 2루에서 카메론의 중전 적시타로 균형을 맞췄다.

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롯데가 3회초 2-1로 앞서가자 두산은 4회말 4-2로 뒤집었다.

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선두타자 강승호가 중전 안타로 포문을 열었다. 박찬호의 내야 안타로 주자 1, 2루. 김기연이 보내기번트를 잘 댔다. 박지훈이 2타점 중전 안타를 터뜨렸다. 박지훈은 홈 승부를 틈타 2루까지 갔다. 정수빈이 2루 땅볼로 진루타에 성공했다. 2사 3루에서 손아섭이 좌중간에 안타를 쳐 박지훈까지 득점했다.

롯데는 5회초 곧바로 4-4 동점에 성공했다.

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무사 1, 3루에서 두산 포수 김기연이 포일을 저질렀다. 롯데가 행운의 점수를 얻었다. 3-4 추격. 나승엽이 기회를 놓치지 않고 우중간 적시타를 폭발했다.

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롯데가 6회초 5-4 재역전에 성공했다. 6회말 두산이 5-5 또 동점을 만들었다.

롯데가 더 힘을 냈다. 7회초 2사 만루에서 두산의 폭투가 나왔다.

6-5 리드를 잡은 롯데는 7회말 수비가 중요했다. 2사 1루에서 1루수 나승엽의 실책이 나오면서 1, 3루 위기에 몰렸다. 롯데 구원투수 박정민이 강승호에게 3루 땅볼을 이끌어내며 불을 껐다.

롯데는 8회초 확실하게 승기를 잡을 찬스를 놓쳤다.

2사 후 레이예스와 나승엽이 연속 안타를 치면서 1, 3루 밥상을 차렸다.

연패 중이었던 두산은 마무리 이영하를 여기서 투입하는 강수를 뒀다. 전준우가 투수 땅볼에 그치며 두산이 희망을 되살렸다.

롯데도 마무리투수를 조기에 가동했다. 6-5로 앞선 8회말 1사 후 김원중이 주자를 내보내자 최준용을 바로 올렸다. 최준용이 박지훈 정수빈을 뜬공으로 잡아 불을 껐다.

최준용은 9회말에도 올라와 승리를 지켜냈다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com