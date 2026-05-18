"한국행 끔찍했다" → KIA 우승멤버, 전격 다저스 입성! → 돈독 오르고 항명까지 하더니 인생 대반전

ANAHEIM, CALIFORNIA - APRIL 22: Eric Lauer #56 of the Toronto Blue Jays reacts after giving up a solo home run to Mike Trout #27 of the Los Angeles Angels, to trail the Jays 2-1, during the fifth inning at Angel Stadium of Anaheim on April 22, 2026 in Anaheim, California. Harry How/Getty Images/AFP (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Toronto Blue Jays pitcher Eric Lauer (56) works against the Minnesota Twins during the first inning of a baseball game in Toronto, Saturday, April 11, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) MANDATORY CREDIT

ST PETERSBURG, FLORIDA - MAY 04: Eric Lauer #56 of the Toronto Blue Jays delivers a pitch in the first inning against the Tampa Bay Rays at Tropicana Field on May 04, 2026 in St Petersburg, Florida. Julio Aguilar/Getty Images/AFP (Photo by Julio Aguilar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈 우승멤버였던 좌완투수 에릭 라우어가 LA 다저스에 입단했다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 18일(한국시각) '선발진이 부상으로 만신창이가 된 다저스가 라우어를 영입했다'고 보도했다.

MLB닷컴은 '다저스가 토론토 블루제이스에서 라우어를 현금 트레이드로 영입했다. 라우어는 토론토에서 방출 대기 명단에 오른 상태였다. 그는 올 시즌 8경기(선발 6회) 1승 5패 평균자책점 6.69를 기록했다. 아메리칸리그 최다인 11피홈런을 기록했다. 지난해 월드시리즈에서는 다저스를 상대로 두 차례 등판해 5⅔이닝 무실점을 기록했다'고 설명했다.

라우어는 2024년 KBO리그 KIA에서 뛰어 한국 팬들에게 친숙하다. KIA의 한국시리즈 우승 멤버였다. 정규시즌 7경기 34⅔이닝 2승 2패 평균자책점 4.93을 기록했다. 한국시리즈에서는 1경기 5이닝 2실점 패전.

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그는 훗날 MLB닷컴과 인터뷰에서 한국행이 끔찍했었다고 고백했다.

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라우어는 "KIA 관계자들이 나를 찾아와서 '한국에 갈지 말지 결정할 수 있는 시간이 12시간 남았다'고 했다. 솔직히 내게는 끔찍한 말이었다"고 회상했다.

라우어는 2025년 토론토와 계약했다. 선발과 구원을 오가며 전천후로 활약했다. 28경기(선발 15회) 104⅔이닝 9승 2패 평균자책점 3.18을 기록했다.

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라우어는 2025년 연봉 220만달러(약 31억원)를 받았는데 2026년 연봉으로 2배 이상 오른 575만달러(약 82억원)를 요구했다. 욕심이었다. 연봉조정위원회까지 간 끝에 패배했다. 토론토가 제시한 440만달러(약 63억원)를 받아들여야 했다.

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그는 올해 토론토의 오프너 전략을 공개적으로 비판하기도 했다. 자신의 선발 등판에 맞춰 오프너를 활용한 걸 두고 "솔직히 말하면 정말 싫다"고 공개적으로 불만을 표출했다.

결국 라우어는 토론토에서 다저스로 이적했다.

MLB닷컴은 '이번 영입으로 다저스는 절실히 필요한 로테이션 깊이를 더했다. 타일러 글래스노우와 블레이크 스넬이 각각 허리와 팔꿈치 부상으로 이탈한 상태다. 라우어는 그 대안이 될 수 있다'고 짚었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com