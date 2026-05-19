이봉원x최양락, '태도논란' 양상국에 "토크·버라이어티에 안맞아, 밑도끝도 없이 딴소리 한다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 최양락과 이봉원이 후배 개그맨 허경환, 양상국에 대한 솔직한 평가를 전했다.

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19일 유튜브 채널 '알딸딸한 참견'에는 '술이 아니라 토크에 취한다?? 최양락X이봉원 토크 도수 초과'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 게스트로 출연한 최양락과 이봉원은 특유의 거침없는 입담과 유쾌한 케미로 웃음을 안겼다.

이날 안재현은 두 사람에게 "허경환과 양상국 두 후배 중 누가 더 개그 코드가 맞냐"고 질문했다. 이에 최양락은 망설임 없이 "양상국이 더 웃기다. 생긴 것도 더 웃기다"라고 답해 현장을 폭소케 했다. 이어 "경환이는 키가 5cm만 더 컸으면 너랑 같이 드라마 찍고 있을 것"이라며 특유의 농담을 던진 뒤 "양상국은 코미디언이다"라고 덧붙였다.

반면 이봉원은 "버라이어티는 경환이가 낫다"고 평가했고, 최양락 역시 "맞다. 요즘 시대에는 경환이가 버라이어티에 더 잘 맞는다"고 공감했다.

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다만 연기에 대한 평가는 달랐다. 이봉원은 "양상국은 연기를 잘한다. 근데 경환이는 연기를 못한다"고 솔직하게 말했고, 최양락은 "양상국이는 준비한 것만 '내가 이 얘기만 해야지' 하고 딱 앉아 있다가 갑자기 밑도 끝도 없이 다른 이야기를 한다"고 설명해 웃음을 자아냈다.

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이어 그는 "코미디언 쪽으로 보면 맨날 콩트만 할 수는 없지 않냐"며 "토크는 경환이가 낫다는 것"이라고 부연했다. 두 사람은 각기 다른 매력을 지닌 후배들을 향한 애정 어린 평가로 훈훈함을 더했다.

한편 양상국은 최근 여러 예능 프로그램에서 보여준 언행으로 화제를 모으기도 했다. 그는 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에 출연해 "여자친구를 데려다준 적이 없다"고 말한 데 이어, 상황을 수습하려는 유재석에게 "그건 유재석 씨 스타일, 한 번만 더 이야기하면 혼낸다"라고 말해 일부 시청자들 사이에서 무례하다는 지적을 받았다.

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또 tvN '놀라운 토요일'에서는 고성을 지르거나 후배 개그맨 김해준의 상황극을 받아주지 않는 모습, 발길질하는 듯한 과격한 리액션으로 논란이 되기도 했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com