SF 이정후 선발 제외에도 '적시타 성공'→4G 연속 안타 행진…'베이더 그랜드 슬램' 10-1 완승

이정후. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 선발 명단에서 제외됐음에도 불구하고, 연속 안타 행진을 이어갔다.

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이정후는 18일(한국시간) 미국 캘리포니아주 새크라멘토의 서터헬스파크에서 열린 애슬레틱스와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에 대타로 출전해 2타수 1안타 1타점 1득점을 기록했다. 이정후는 이날 선발 라인업에서 제외됐다. 중견수로는 해리슨 베이더가 나섰고, 우익수 자리에는 드류 길버스가 선발 출장했다.

이정후는 샌프란시스코가 2-1로 앞선 7회 초 2사 주자 없는 상황에서 9번타자 에릭 하스의 대타로 나섰다. 애슬레틱스 우완 저스틴 스터너를 상대했지만, 투수 앞 땅볼로 물러났다. 2B2S에서 9구째인 81.5마일의 스위퍼에 당했다.

이정후는 마지막 타석에서 적시타를 기록했다. 샌프란시스코가 5-1로 앞선 8회 2사 만루에서 불펜 투수 호세 수아레스를 상대로 내야 안타를 올렸다. 1B1S에서 3구째인 80마일의 슬라이더를 받아쳐 2루쪽 땅볼 타구가 됐다. 그러나 수비가 이를 제대로 처리하지 못하면서 이정후가 1루에서 생존했다. 이후 후속타자 베이더가 만루 홈런을 터뜨리면서 이정후가 득점을 올렸다. 이로써 이정후는 지난 15일 LA 다저스전에서부터 이 경기까지 4경기 연속 안타 행진을 이어가고 있다.

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이정후의 시즌 타율은 0.263에서 0.266(177타수 47안타)으로 소폭 올랐다.

AP연합뉴스

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이날 샌프란시스코는 애슬레틱스를 10-1로 완파했다. 애슬레틱스가 잦은 수비 실책으로 완전히 무너졌다. 샌프란시스코의 선발 투수 아드리안 후저는 6이닝 1실점 4피안타 3탈삼진으로 승리 투수가 됐다.

샌프란시스코 타선은 완벽한 모습을 보였다. 특히 그랜드 슬램을 기록한 베이더가 4타수 1안타 1홈런 4타점 2득점으로 맹활약했다. 루이스 아라에즈는 4타수 3안타 1홈런 1타점 2득점을 올렸다. 케이시 슈미트와 맷 채프먼도 2안타를 때려냈다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com