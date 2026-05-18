'19피안타 16실점 악몽' 충격이 그렇게 컸다, 3명 한꺼번에 짐 쌌다

삼성 최원태. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]19피안타 16실점 대패의 충격. 결국 투수 3명이 1군 엔트리에서 말소됐다.

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삼성 라이온즈는 휴식일이었던 18일 3명의 투수를 1군 엔트리에서 제외했다. 투수 최원태와 김태훈 그리고 우완 투수 이승현이다.

지난 17일 경기의 충격 여파로 보인다. 삼성은 이날 대구 홈 경기에서 KIA 타이거즈를 상대로 7대16 대패를 당했다.

최종 스코어는 크게 벌어졌지만, 사실 삼성에게도 찬스는 있는 경기였다. 선발 최원태가 1,2회에 흔들리며 5실점 했고, 이후 4회에 2점을 더 내줬다. 5회초까지도 1-7로 끌려가던 삼성은 5회말 5득점 '빅이닝'으로 반전의 시작을 알렸다. 선두타자 박계범이 유격수 포구 실책으로 출루한 후 KIA 선발 김태형의 제구가 급작스럽게 흔들리며 만루 찬스가 찾아왔고 밀어내기 볼넷만 3개나 얻었다. 이어 조상우를 상대로 강민호가 2타점 적시타를 치면서 스코어는 6-7. 1점 차까지 쫓아가며 KIA를 압박했다.

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삼성은 최원태가 4이닝 7실점을 하고 물러난 후, 미야지 유라가 5회를 실점 없이 잘 막았다. 하지만 대량 득점을 한 것이 무색하게도 6회초 다시 점수를 내주기 시작했다.

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김태훈이 선두타자 박민에게 2루타, 박재현에게 1타점 적시타를 맞고 1아웃만 잡은 후 물러났고, 구원 등판한 우완 이승현이 내야 안타에 폭투, 적시타 그리고 우익수 포구 실책까지 겹치며 최악의 난조 속에 연속 실점했다.

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 김태훈이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.12/

결국 이승현도 이닝을 끝내지 못한 상황에서 임기영이 등판했고, 주자 1명을 더 내보내며 삼성은 6회에만 5실점을 했다. 이미 6-13으로 스코어가 벌어졌고, 더이상 투수 소진은 쉽지 않다고 본 삼성 벤치는 임기영으로 경기를 끝냈지만 최종 스코어 7대16으로 대패를 당했다. KIA의 신예 박재현에게만 무려 5안타를 허용하는 등 장단 19안타를 얻어맞고 말았다.

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결국 이 경기에서 가장 좋지 않았던 3명의 투수들이 2군행을 지시받았다. 최원태는 올 시즌 8경기에서 1승2패 평균자책점 5.53의 성적을 기록 중이고, 지난 6일 키움 히어로즈전에서 시즌 첫승을 거둔 후 다음 경기에서도 LG 트윈스를 상대로 6이닝 무실점 호투를 하는듯 했으나 KIA전 7실점으로 무너지고 말았다. 결정적 상황에서 흔들린 베테랑 김태훈과 이승현 역시 2군에서 재정비 시간이 필요하다는 판단을 내린 것으로 보인다.

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상위권 팀들이 헤매는 사이 1위까지 치고 올라섰던 삼성은 KIA전 루징 시리즈가 다소 아쉽다. 다시 3위로 이번주를 맞이한다. 주중 포항에서 1위 KT 위즈와의 3연전 중요한 시리즈를 펼친다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com