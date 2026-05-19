"김하성 팀에서 내보내라" 대패에 뿔난 ATL 팬들…타율 0.053 부진 심각→마이너행 주장까지 등장

김하성. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]김하성이 또 한 번 무안타로 부진했다. 애틀랜타 브레이브스는 마이애미 말린스에게 0-12 참패를 당했다. 팬들은 타선에서 힘을 쓰지 못하고 있는 김하성에게 날 선 반응을 보이고 있다.

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김하성은 19일(한국시각) 미국 플로리다주 마이애미의 론디포 파크에서 열린 마이애미와의 2026시즌 메이저리그 원정 경기에서 8번 타자 유격수로 선발 출장해 2타수 무안타 1삼진 1볼넷을 기록했다. 김하성의 애틀랜타는 마이애미에게 0-12로 패했다.

김하성에게는 휴식도 의미가 없었다. 지난 18일 보스턴 레드삭스와의 경기에서 선발 제외되며 숨을 골랐지만, 타격 부진은 해소되지 않았다. 4경기 연속 무안타로 시즌 타율은 0.053(19타수 1안타)까지 떨어졌다.

김하성은 3회 초 선두 타자로 나서 2B1S에서 연속되는 2개의 공에 모두 스윙하며 삼진으로 물러났다. 5회 두 번째 타석에서는 2사 주자 없는 상황에서 상대 선발 투수 맥스 마이어를 상대로 볼넷을 골라냈다. 그러나 후속 타자 마이크 야스트렘스키가 삼진을 당하면서 김하성의 득점으로 이어지지 않았다.

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김하성은 8회에도 선두 타자로 나섰지만, 캘빈 포셰이의 2구째인 90.3마일의 커터를 타격해 우익수 뜬공으로 물러났다.

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애틀랜타는 4회 말 안타와 2루타 등을 허용하면서 5실점 했다. 5회에는 하비에르 사노하에게 만루 홈런까지 허용하는 등 6점을 헌납했다. 애틀랜타는 0-12까지 벌어진 점수 차에 사실상 따라갈 원동력을 잃었다.

AP연합뉴스

애틀랜타의 마이애미전 대패에 화살은 김하성을 향하고 있다. 부상 이후 송구 능력까지 떨어졌다는 비판을 받고 있다. 0.053까지 곤두박질친 타율도 문제다. 결국 김하성을 내보내야 한다는 주장까지 나온다.

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경기 후 사회관계망서비스(SNS)에서 한 팬은 "김하성을 이제 팀에서 내보내야 한다"며 "더이상 가치가 없다"고 전했다. 또 다른 팬은 "김하성이 출전하는 모습을 보고 싶지 않다"며 "복귀한 뒤 형편없는 모습이다. 트리플A로 내려달라"고 지적했다.

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김하성이 팬들의 비판 속에서 부활에 성공할 수 있을지 기대를 모은다. 수비에서는 준수한 활약을 했지만, 타선에서 지나친 부진으로 이조차 비판의 대상이 되고 있다. 부진이 계속된다면 마이너리그행도 고려 대상이다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com