류현진 수술했던 명의, 신기술 장착했다…"수술 후 일주일 만에 캐치볼" 2742억 귀한 몸도?

Los Angeles Dodgers starting pitcher Blake Snell pitches during the second inning of a baseball game against the Atlanta Braves, Saturday, May 9, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Caroline Brehman)

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[스포츠조선 이종서 기자] 의학의 발달이 이렇게 반가울 수 있을까.

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미국 '다저스 네이션'은 블레이크 스넬(LA 다저스)의 수술 소식을 전하면서 '예상보다 더 빨리 마운드로 돌아올 수 있을 것으로 보인다'고 전했다.

다저스는 지난 16일(이하 한국시각) LA 에인절스전을 앞두고 스넬을 부상자 명단에 올랐다. 팔꿈치 뼛조각 이상이었다.

'다저스 네이션'은 '오렌지 카운티 레지스터'의 빌 플렁켓 기자의 소식을 인용하며 '통상적으로 이 부상의 수술 후 회복 기간은 2개월에서 3개월 사이가 소요된다. 그러나 스넬이 올 시즌 앞서 또 다른 사이영상 수상자인 타릭 스쿠발이 받았던 것과 동일한 수술법을 적용할 경우, 회복 기간은 이 타임라인의 가장 짧은 쪽으로 당겨질 수 있다'고 했다.

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플렁켓 기자는 '닐 엘라트라체 박사가 이 수술을 진행하기 위해 새로운 장비를 사용할 예정'이라고 설명했다. 엘라트라체 박사는 류현진 안우진 등의 집도의로 국내 팬들에게도 유명하다.

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'다저스 네이션은 '이 장비는 주변 조직의 손상을 최소화하여 결과적으로 회복 시간을 대폭 줄여주는 기술이다. 실제로 스쿠발은 이번 시즌 초 같은 수술을 받은 뒤 불과 일주일 만에 가벼운 캐치볼을 시작한 바 있다'고 전했다.

FILE - Los Angeles Dodgers pitcher Blake Snell throws against the Toronto Blue Jays during the eighth inning in Game 7 of baseball's World Series, on Nov. 1, 2025, in Toronto. (AP Photo/Brynn Anderson, File) FILE PHOTO

데이브 로버츠 다저스 감독도 새로운 수술법을 향한 기대를 보였다.로버츠 감독은 "회복이 훨씬 빠를 것으로 예상되어 고무적"이라며 "스넬이 올 시즌 내에 확실히 돌아올 것으로 기대한다"고 했다.

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매체는 '스넬은 2025년 다저스의 긴 시즌 치른 여파로 인해 어깨 피로 증세를 겪으며 부상자 명단에서 올 시즌을 시작했다. 이 때문에 부상을 당하기 전까지 올 시즌 다저스에서 단 1경기 선발 등판에 그쳤다. 유일했던 그 등판에서 스넬은 3이닝 동안 6피안타 5실점으로 고전했다'고 설명했다.

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스넬은 2025시즌을 앞두고 다저스와 5년 총액 1억 8200만 달러(약 2742억 원)의 대형 계약을 했다. 그러나 다저스 소속으로 정규시즌 선발 등판은 단 12경기에 불과하다. 팀에 합류한 이후 대부분의 시간을 부상 마운드 밖에서 보냈다. 그는 복귀 후 2025년에 보여주었던 임팩트를 다시 재현하고자 한다. 스넬은 2025년 11경기 출전해 5승4패 평균자책점 2.35를 기록했다.

매체는 '실제로 지난해 복귀한 이후 스넬은 다저스 선발 로테이션에서 가장 압도적인 투수 중 한 명이었다. 부상에서 돌아온 2025년 8월에 2.54의 평균자책점을 기록했고, 정규시즌 마지막 달에는 2.25의 ERA로 맹활약했다. 건강하기만 하다면 메이저리그 최고 수준의 구위를 제공할 수 있다는 것을 스스로 증명해 온 셈이다. 결국 다저스에 남겨진 과제는 그를 건강하게 마운드에 세우는 것'이라며 '다저스는 스넬이 로테이션에서 빠진 동안 버텨내기를 바라고 있으며, 당분간은 최근 새로 영입한 에릭 라우어를 선발진에 투입해 그 공백을 메울 것으로 보인다'고 했다.