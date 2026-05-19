'와 37억 주고 버렸다' 前 KIA 투수 항명 트레이드, 다저스 이득이네…"멘탈 훌륭" 6선발 기용 예고

17일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 경기. 첫 승을 올린 KIA 라우어가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.08.17/

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[스포츠조선 김민경 기자] "우리는 라우어의 멘탈과 태도가 훌륭하다는 것을 알고 있다. 하루빨리 그와 함께 훈련해 과거처럼 성공적인 투구를 할 수 있도록 돕기를 기대하고 있다."

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LA 다저스 브랜든 고메스 단장이 최근 토론토 블루제이스와 트레이드로 영입한 좌완 에릭 라우어를 향한 기대감을 보였다.

다저스는 18일(이하 한국시각) '토론토 블루제이스에 현금을 내주는 조건으로 좌완 라우어를 트레이드로 영입했다'고 알렸다.

'스포츠넷'의 토론토 담당 기자 샤이 다비디는 19일 라우어 트레이드의 세부 조항을 보도했다. 다비디에 따르면 토론토는 라우어의 잔여 연봉 대부분을 보조하기 위해 현금 약 250만 달러(약 37억원)를 함께 보내기로 했다. 다저스는 약 60만 달러(약 9억원)를 부담하게 되는데, 이는 메이저리그 최저 연봉 선수가 남은 시즌 동안 받는 금액인 약 55만 달러(약 8억원)보다 약간 많은 수준이다.

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다비디는 '토론토는 다저스로부터 명목상 소액 현금만을 대가로 받는다'고 덧붙였다. 별다른 대가 없이 라우어를 정리하는 데 목적을 둔 트레이드라는 뜻이다.

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토론토는 지난 12일 라우어를 DFA(양도지명) 처리했다. 부진하기도 했지만, 라우어가 노골적으로 보직에 대한 불만을 표출하며 사실상 '항명'한 게 동행을 마친 결정적 이유로 꼽히고 있다.

라우어는 지난해 토론토의 월드시리즈 준우승 핵심 멤버였다. KIA 타이거즈와 재계약을 목표로 했으나 실패했고, 토론토와 마이너리그 계약을 하고 미국에 남은 게 신의 한 수가 됐다. 선발과 불펜을 오가며 28경기, 9승2패, 104⅔이닝, 102삼진, 평균자책점 3.18을 기록하며 반전 드라마를 썼다. 포스트시즌에도 5경기, 1홀드, 8⅔이닝, 평균자책점 3.12를 기록하며 큰 힘을 보탰다.

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라우어는 토론토로부터 더 나은 대우를 받기를 꾸준히 원했다. 연봉 조정 신청이 시작이었다.

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라우어는 지난해 연봉 220만 달러(약 33억원)를 받았는데, 올해는 575만 달러(약 86억원)까지 인상하길 원했다. 연봉 조정 위원회가 구단의 손을 들면서 라우어가 원했던 금액은 받지 못했지만, 지난해보다 두 배 인상된 440만 달러(약 66억원)로 확정됐다.

라우어는 여기서 멈추지 않고 존 슈나이더 토론토 감독에게 맞서 "선발 보장을 원한다"는 목소리를 냈다. 올해 8경기(선발 6경기)에 등판해 1승5패, 36⅓이닝, 평균자책점 6.69에 그치고 있었다. 피홈런은 11개에 이르렀다.

LA 다저스로 트레이드된 에릭 라우어. AP연합뉴스

LA 다저스 데이브 로버츠 감독. AFP연합뉴스

토론토 매체 '토론토선'은 '구단을 향해 토라진 모습과 부진한 경기력, 팀 내 역할에 대한 불명, 지나치게 많은 홈런 허용까지. 토론토는 라우에게 질렸다'고 비판했다.

다저스는 라우어를 선발투수로 기용할 예정이다. 토론토에서는 항명에 그쳤던 라우어의 바람을 다저스가 대신 이뤄 주는 셈이다.

미국 매체 '디애슬레틱'은 '고메스 단장은 다저스가 6선발 체제를 유지하기를 원하고, 라우어를 선발투수로 활용할 계획이라고 밝혔다. 라우어는 올해 구속 저하 문제를 겪어 작년의 성공을 재현하지 못하고 있었다. 그럼에도 다저스는 라우어가 스윙맨으로서 보여준 확실한 실적을 언급하며 예전의 기량을 되찾도록 도울 수 있다고 믿고 있다'고 했다.

고메스 단장은 "우리 스태프들이 라우어의 상태를 살펴봤고, 이제부터 선수와 함께 몇 가지 부문에 대해서 심도 있게 논의할 것이다. 우리는 라우어의 멘탈과 태도가 훌륭하다는 것을 알고 있다. 하루빨리 그와 함께 훈련하며 과거처럼 성공적인 투구를 할 수 있도록 돕기를 기대하고 있다"고 이야기했다.

라우어는 당장 마운드에 오르진 않을 전망이다. 샌디에이고 파드리스와 이번 시리즈 남은 2경기는 에밋 시한과 오타니 쇼헤이가 차례로 선발 등판하고, 하루 휴식일 이후 치르는 밀워키 브루어스와 3연전에는 저스틴 로블레스키, 사사키 로키, 야마모토 요시노부가 순서대로 선발 등판할 예정이다.

다저스는 라우어를 선발 로테이션에 투입해 선발투수들에게 충분한 휴식 및 회복 시간을 주는 효과를 기대하고 있다.

고메스 단장은 "(6선발 체제는) 정말 중요하다. 지금까지 해왔던 것과 비슷한 일정을 유지하려고 노력하고, 투수들에게 추가적인 휴식을 줄 수 있도록 할 것이다. 굳이 휴식이 필요하지 않거나 다른 방식으로 로테이션을 조정해야 할 상황이 온다면 그에 맞춰 유연하게 대처할 수 있는 여유를 유지하는 것이 핵심"이라고 밝혔다.

LA 다저스로 트레이드된 에릭 라우어. AP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com