고소영, ♥장동건 집안 제사만 1년에 6번…"전 사 갔더니 다신 안 시키더라"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 고소영이 남편인 배우 장동건 집안의 제사 준비 비하인드를 공개했다.

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19일 유튜브 채널 '고소영'에서는 "20대때 아무도 모르게 사귄적 있다는 고소영 장동건 커플 역대급 스토리 (+고소영 마트 쇼핑)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 고소영은 백화점 식품관에서 장을 보던 중 진열된 전을 발견하자, 자연스럽게 집안 제사 이야기를 꺼냈다. 그는 "장씨 집안 제사를 지낸다. 1년에 다섯 번, 여섯 번을 한다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

이어 고소영은 "우리는 전을 직접 부쳐야 한다. 내가 전 담당이다"라면서 "아버님이 산소 갈 때는 '전을 만들어 와라'고 하셨는데, 여기서 사서 가져갔다"라고 털어놨다.

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제작진은 "시어머니가 아시냐"라고 물었고, 고소영은 "아신다"라며 웃었다. 이어 고소영은 "아버님은 집에서 직접 만든 전이 좋으신 거다"라면서 "그다음부터 나한테 전을 만들어오라고 안 시키시더라. 그래서 '신난다'라고 환호를 했다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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이를 들은 제작진은 "꿀팁이다. 전 시킬 때는 사 오면 된다"라며 너스레를 떨어 또 한 번 폭소를 안겼다.

anjee85@sportschosun.com