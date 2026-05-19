"내 여친을 성매매녀로…" MC몽 2차 폭로 '그들이 돈 미끼로 거짓증언 찾는 중'

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 MC몽이 연이은 폭로전을 이어가며 파장이 커지고 있다.

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18일 라이브 방송을 통해 각종 의혹과 갈등에 대해 직접 입을 열었던 MC몽은 이번에는 추가 폭로성 게시글과 문자 내용을 공개하며 억울함을 호소했다.

19일 MC몽은 자신의 SNS 계정에 "차준영, 김민종, 최재호 무리가 어김없이 다른 여성들에게 어마어마한 금액을 미끼로 거짓 증언, 거짓 증인이 되어줄 사람을 찾고 있다"며 "불과 한 시간도 안 되어 일어난 일"이라는 글을 게재했다.

이와 함께 공개된 문자 메시지에는 한 지인이 특정 상황을 설명하며 억울함을 토로하는 내용이 담겼다.

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해당 지인은 "오빠 여자친구와 내 친구들이 와인 마시러 갔을 때"라고 당시 상황을 언급한 뒤 "우리를 이상한 성매매녀들로 만들어놓고 차준영 측에서 돈 얼마든지 줄 테니까 인터뷰 해달라고 연락이 왔다"고 주장했다.

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이어 "생사람을 그렇게 다 털어놓고 돈 줄 테니까 증언해달라는 게 말이 되냐"며 "그 영상 때문에 사회생활도 못하고 사람 죽을 것 같은데 돈이 중요하냐. 억울해서 잠도 안 온다"고 분노를 드러냈다.

이에 MC몽은 "그들이 또 몇 명에게 이런 거짓을 만들까 두렵다"며 "이겨줄게. 고맙다. 알려줘서"라고 답했다.

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또한 그는 "그들의 힘이란 도대체 어디까지길래 언론 모두가 눈을 돌리느냐"며 "차준영, 김민종이 또 무엇을 만들지 궁금하다"고 억울함을 호소했다.

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MC몽은 자신의 틱톡 계정 정지와 관련한 입장도 밝혔다. 그는 계정이 정지된 이유가 폭로 때문이 아니라 극단적 표현과 관련된 단어 사용 때문이었다고 설명하며, 실제 정지 사유 일부를 공개하기도 했다.

앞서 지난 18일 MC몽은 라이브 방송을 통해 과거 병역 논란부터 차가원 회장 일가와의 갈등, 그리고 자신을 둘러싼 성매매 의혹 등에 대해 직접 해명에 나섰다. 당시 그는 여자친구와 찍은 사진이 성매매 의혹으로 왜곡됐다며 억울함을 주장했다.

특히 MC몽은 차준영이 자신의 여자친구 관련 사진을 성매매 의혹으로 바꿔 퍼뜨렸다고 주장했으며, 수십억 원대 판돈이 오가는 이른바 '바둑이 도박 모임'에 차준영과 김민종, 그리고 가수 김호중의 전 소속사 대표 등이 포함돼 있다고 주장해 논란이 확산됐다.

다만 현재까지 해당 주장들은 MC몽 측의 일방적인 주장으로, 사실 여부는 확인되지 않은 상태다.

shyun@sportschosun.com