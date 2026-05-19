15억 풀베팅인데 6월말도 힘들다니…결국에는 믿을 건 '연장 계약'의 힘? [잠실 현장]

22일 잠실구장에서 열린 KBO리그 두산과 KIA의 시범 경기. 2회 투구를 마치고 동료들에게 박수를 보내는 두산 플렉센. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.22/

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] "6월이면 2군에는 등판할 거 같다."

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두산 베어스는 올 시즌을 앞두고 외국인선수로 크릭스 플렉센을 총액 100만달러(약 15억원)에 영입했다. 2020년 두산 소속으로 뛰면서 21경기 나와 8승(4패)을 거뒀던 플렉슨이 이후 메이저리그로 진출하며 '역수출 성공신화'를 썼다.

약 6년 만에 다시 두산으로 온 플렉센은 시즌 두 번째 등판이었던 4월3일 한화전에서 등 부위에 통증 느꼈고, 검사 결과 어깨 견갑하근 부분 손상이 발견됐다.

두산은 6주 5만달러를 들여 단기 대체 외국인선수로 웨스 벤자민을 영입했다.

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플렉센은 이번주 캐치볼에 들어갈 예정이다. 그러나 6월까지 돌아오기는 쉽지 않다. 김원형 두산 감독은 "플렉센은 아직 공을 던지고 있지 않다"라며 "불펜 투수와 다르게 투구수도 많이 가지고 가야한다. 복귀까지 소요시간이 더 걸릴 예정"이라고 했다.

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일단 두산은 19일 자로 계약이 끝나는 벤자민과 연장 계약에 합의했다. 발표도 임박했다. 벤자민은 두산에서 5경기에서 26⅓이닝을 던져 3패 평균자책점 4.10의 성적을 남겼다. 비록 승리는 없지만 4월26일 LG전에서 7이닝 3실점을 하는 등 두 번의 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하)가 있다.

20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 두산 최원준이 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.20/

18일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 두산 김택연이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.18/

플렉센의 복귀는 늦어지지만, 두산은 6월 곳곳에서 부상자가 돌아올 예정이다. 4월초 팔꿈치 굴곡근 미세손상이었던 최원준은 다음주부터 불펜 피칭을 한다. 김 감독은 "최원준의 몸 상태는 현재 정상적으로 다 괜찮다. 불펜피칭, 라이브피칭을 거쳐 2군 경기에 나섰을 때 문제가 없으면 아마 6월 초 복귀가 가능할 듯하다"고 했다.

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지난달 어깨 염좌로 빠진 김택연도 불펜 피칭에 돌입한다. 김 감독은 "검진 결과가 괜찮다고 해서 공을 던지고 있다. 다음주에 불펜 피칭을 한다. 첫 불펜은 100%로 안 던지고 세 네 번은 이제 하면서 강도를 높였을 때 자극이 있는지 없는지 체크를 해야할 거 같다"고 말했다.

잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com