완전소중 문문듀오 빈자리, '쌍빈'이 책임진다…"한단계 성장하는 시간, 소중한 경험되길" [광주포커스]

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 2회초 무사 1루 LG 문정빈 안타 때 박동원이 달리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.15/

16일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. LG 이영빈이 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.16/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "송찬의 문정빈 잘하고 있고, 이영빈에게도 기회가 주어질 거다. 좋은 경험이 되길 바란다."

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올해 LG 트윈스의 컨셉트는 '잇몸야구'인 걸까. 부상과 전력 공백을 메우느라 염갈량은 연일 머리를 싸매고 있다.

19일 광주 기아챔피언스필드에서 만난 염경엽 LG 감독은 "지금 라인업 짜는 건 코치진에게 맡겼다. 벌써 1주일째다. 바꾸고 싶을 때가 없진 않았지만, 한번도 손대지 않았다"고 했다.

"나는 다른 것들을 생각하느라 바쁘다. 코치들이 짠 라인업으로도 5할 승률은 유지하고 있으니까. 내가 짜도 목표가 5할이다. 현재는 더이상 부상이 없는게 가장 중요하다. 또 이 기회를 받는 선수들이 성공적인 체험을 통해 점점 성장하는 시간이 되고 있어 다행이다."

12일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 7회말 1사 2루 LG 박해민 안타 때 송찬의가 홈을 파고들고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.12/

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타선의 핵심인 '문문듀오(문성주 문보경)'가 빠진 반면, 거포 유망주 송찬의와 문정빈이 적지 않은 출전 기회를 받고 있고, 이영빈 역시 내야 빈자리에 이름을 올리고 있다.

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염경엽 감독은 "성공적인 경험들이 쌓이는 게 중요하다. 한단계 성장하는 데 큰 도움이 될 것"이라며 "(코치들에게)이영빈과 문정빈은 많이 기용해달라고 부탁했다. 천성호가 당분간 외야 한자리를 책임질 것"이라고 설명했다.

'문문듀오'의 복귀시기에 대해서는 "많이 좋아졌다. 부상당한 부위에 무리가 가지 않는 선에서 최대한 빨리 감각을 살려 복귀할 수 있게, 치지는 않고 볼을 보기만 하는 연습을 하고 있다"고만 답했다.

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홍창기와 신민재는 길었던 부진에서 조금씩 탈출중이다. 염경엽 감독은 그들을 안쓰러운 눈으로 바라보고 있다.

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 9회초 1사 만루 LG 홍창기가 볼넷을 얻어내고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.15/

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"엔트리에서 제외하고 쉬게 해줄 수도 있지만, 아무리 그래도 창기가 있을 때와 없을 때 차이가 많이 난다. 상대가 타순 딱 보고 '너무 쉬운데?' 생각할 정도면 곤란하다. 반대로 그런 생각이 경기 시작하기도 전부터 우리가 이기기에도 힘들게 만든다. 야구는 데이터와 멘털의 싸움이다. 부상+부진 합쳐서 주전 선수가 60% 이상 빠지면 실전을 치르기가 너무 어렵다."

광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com