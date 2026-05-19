'김혜성인데 대체 무슨 짓?' 다저스 팬들 분노 대폭발! 감독도 "운이 없었다" 인정

디노 에벨 코치가 김혜성을 3루에서 멈춰 세우고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]대체 왜 김혜성을 멈춰 세웠나. 주루 코치의 판단에 팬들이 아쉬움을 감추지 못했다.

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LA 다저스는 19일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스와의 원정 경기에서 0대1로 졌다.

야마모토 요시노부가 7이닝 1실점으로 호투를 펼쳤음에도 불구하고 득점 지원이 따르지 못했다. 다저스 타선은 마이클 킹에게 7이닝 무실점 고전했고, 이후 최고 주가를 올리고 있는 마무리 메이슨 밀러에게도 9회 득점 생산에 실패했다.

특히 경기 후 논란이 된 장면이 있었다. 바로 김혜성의 주루였다. 다저스는 0-1로 끌려가던 6회초 득점 찬스가 있었다. 2아웃 주자 없는 상황에서 김혜성이 안타를 치고 출루했고, 다음 타자는 1번 오타니 쇼헤이였다.

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오타니는 포수 앞 땅볼을 쳤다. 1루주자 김혜성도 뛰기 시작했다. 그런데 샌디에이고 포수 로돌포 두란의 1루 악송구가 나왔다. 공이 1루수를 완전히 지나 커버에 들어가던 우익수 페르난도 타티스 주니어 앞까지 흘렀다.

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문제는 그 다음이었다. 오타니는 1루에서 세이프였고, 2루를 지나 3루로 뛰어간 김혜성이 홈까지 뛰려는듯 하다가 다시 멈춰 3루로 귀루하는 장면이 나왔다. 다저스 3루 주루코치인 디노 에벨 코치가 김혜성을 멈춰세우면서 3루에 돌아갔다. 오타니의 내야 안타로 기록됐고, 김혜성은 포수 실책으로 인한 진루가 표기됐다. 그리고 무키 베츠의 초구 내야 뜬공 아웃으로 허망하게 기회가 사라졌다.

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경기가 끝난 후, 김혜성을 왜 홈으로 보내지 않았는지 아쉬움을 성토하는 다저스팬들의 목소리가 높았다. 당시 상황을 다시 돌아보면, 포수의 송구 실책이 나온 이후 커버에 나선 타티스 주니어가 미끄러지면서 공을 한번에 집지 못하고, 한번 더듬었다가 잡으면서 일어나 홈으로 송구를 했다. 타티스 주니어의 어깨가 좋다고 해도 사실 김혜성의 스피드를 감안했을때, 충분히 홈에서 승부를 볼 수 있는 타이밍이었다. 여기에 다저스가 0대1, 단 1점 차로 영봉패를 당했기 때문에 이때 동점을 만들었다면 분위기를 가져올 수도 있었던 게 아니냐는 이야기다. 다저스는 샌디에이고에 0.5경기 차 뒤진 2위를 기록 중이라, 이 라이벌전 결과에 더욱 예민할 수밖에 없다.

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특히 다저스 담당 기자들도 SNS를 통해 "대체 왜 김혜성을 뛰게 하지 않았나"에 대한 아쉬움을 성토했다.

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경기 후 데이브 로버츠 감독 역시 취재진과의 인터뷰에서 해당 상황에 대한 아쉬움을 간접적으로 드러냈다. 로버츠 감독은 "그 판단에 대해 의심은 하지 않으려고 한다. 운이 없었다. 하지만 2아웃이었고, 만약 다른 것에 대해 알았다면 그(3루 코치) 역시 조금 다르게 판단했을 것이다. 하지만 그건 어려운 일"이라며, 코치를 감쌌지만 2아웃 상황에서 주자를 멈춰 세운 것에 대한 아쉬움은 드러냈다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com