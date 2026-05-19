'한동희 괴력포 + 8회 3도루 유린' 롯데 → 한화에 역전 재역전 또또 역전 명승부! 6-4 승리 [대전 현장]

19일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 8회초 한동희가 동점 솔로홈런을 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.19/

19일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 8회초 한동희가 동점 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.19/

19일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 8회초 한동희가 동점 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.19/

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 후반 끈질긴 집중력을 발휘하며 한화 이글스를 제압했다.

Advertisement

롯데는 19일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화와 경기에서 6대4 재역전승을 거뒀다. 선취점을 빼앗기고 2-1로 역전했다가 2-4 재역전을 당한 뒤 다시 재역전에 성공했다.

3-4로 뒤진 8회초 한동희의 동점 솔로홈런 포함 타선이 폭발했다.

1회말 한화가 앞서갔다. 이진영 볼넷 페라자 안타로 주자를 모았다. 문현빈이 희생번트를 잘 댔다. 강백호가 2루 땅볼로 간단하게 타점을 올렸다.

Advertisement

롯데는 2회초 곧바로 뒤집었다. 1사 후 한동희가 볼넷 출루했다. 전준우가 우익수 뜬공으로 물러났다. 2사 1루에서 전민재가 역전 2점 홈런을 폭발했다.

Advertisement

한화는 3회말 페라자의 솔로 홈런으로 다시 균형을 맞췄다. 한화는 4회말 재역전했다. 2사 2, 3루에서 이도윤이 1루 땅볼 아웃 판정을 받았다가 비디오판독 끝에 내야 안타로 인정을 받았다. 심우준이 몸에 맞는 공으로 베이스를 꽉 채웠다. 이진영이 밀어내기 볼넷으로 1점을 추가했다.

2-4로 끌려가던 롯데는 7회부터 추격 시동을 걸었다.

Advertisement

손성빈이 좌전 안타로 포문을 열었다. 황성빈 삼진 이후 고승민이 우전 안타를 때렸다. 1사 1, 3루에서 레이예스가 투수 땅볼로 손성빈을 불러들였다.

Advertisement

롯데는 8회초 다시 리드를 되찾았다.

선두타자 한동희가 동점 솔로 홈런을 작렬했다. 한동희는 16일 잠실 두산전, 17일 잠실 두산전까지 3경기 연속 홈런이다. 시즌 1호 2호 3호를 기록했다.

19일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 8회말 무사 1,2루 손성빈이 이도윤의 번트때 2루주자를 3루에서 잡아낸 후 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.19/

19일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 8회초 2사 1루 고승민 타석때 1루주자 황성빈이 2루 도루를 성공하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.19/

19일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 8회초 1사 3루 장두성이 1타점 재역전타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.19/

한동희는 1스트라이크로 불리하게 시작했지만 2구째 패스트볼을 놓치지 않았다. 다소 가운데로 쏠린 몸쪽 148km 패스트볼을 제대로 받아쳤다. 타구속도 172.9km 발사각 18.2도에 비거리 130m로 나타났다.

롯데는 동점으로 만족하지 않았다. 후속 전준우가 볼넷을 골랐다. 대주자 한태양이 2루를 훔쳤다. 장두성이 우중간 적시타를 쳤다. 5-4 역전. 장두성도 도루로 2루까지 갔다. 황성빈이 중견수 오른쪽에 안타를 때려 장두성이 득점했다. 황성빈까지 2루 도루에 성공했다. 고승민이 아웃되면서 추가 득점에는 실패했다.

롯데는 8회말 위기를 극복하면서 승리의 9부 능선을 넘었다. 무사 1, 2루에서 이도윤의 번트를 포수 손성빈이 잡아 3루에 포스 아웃시켰다. 1사 1, 2루에서 김원중이 병살타로 이닝을 끝냈다.

6-4로 앞선 9회말에는 최준용이 등판해 승리를 지켰다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com