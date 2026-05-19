이호선, 교통사고 트라우마 "친오빠+올케+1살 조카 탄 차량 완파, 1년간 병원 신세"(상담소)

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[스포츠조선 김소희 기자] 상담가 이호선이 교통사고로 인한 '빅 트라우마'를 겪었던 경험을 고백했다.

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19일 방송된 tvN STORY '이호선 상담소'에서는 근심 속에 숨겨진 트라우마의 개념과 유형에 대해 이야기를 나누는 시간이 그려졌다.

이호선은 먼저 "트라우마라는 말은 이제 일상 용어가 됐다"며 "이 말의 어원은 그리스어 'Titrosko'로, 칼에 의한 관통상에서 비롯된 신체적·심리적 외상을 의미한다"고 설명하며 이야기를 시작했다.

이어 "엄밀히 말하면 트라우마는 두 가지 조건에서 발생한다. 뇌가 감당할 수 없을 정도의 압도적인 자극이 있거나, 개인이 처리할 수 있는 수준을 넘어서는 상황을 겪게 될 때 형성된다"고 밝혔다.

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또한 트라우마의 종류를 설명하며 스몰 트라우마, 미세 트라우마 등을 언급한 뒤 "교통사고, 해상 사고, 항공 사고뿐 아니라 가족이나 주변인이 사고를 겪는 경우에도 빅 트라우마가 발생할 수 있다"고 말했다.

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이 과정에서 이호선은 직접적인 '빅 트라우마' 경험을 고백해 이목을 모았다. 그는 "설 이었는데 제가 운전을 하고 옆에는 오빠가 탔고, 뒷좌석에는 임신한 올케와 1살 조카가 있었다. 마주 오던 승합차가 갑자기 중앙선을 넘어와 저희 차량과 정면 충돌했다"고 당시를 회상했다.

이어 "결국 차량이 완전히 망가졌고 1년간 병원 신세를 졌다"며 "앞으로도 잊지 못할텐데. 문제는 퇴원 후 평범하게 길을 걷다가도 사고 장면이 떠올라 눈앞이 깨지는 듯한 플래시백이 나타나 주저앉기도 했다"고 털어놨다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com