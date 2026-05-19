"백현아 미안해" MC몽, 사과 뒤 더보이즈 폭로 "리더 상연 계약금 속여"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 MC몽이더보이즈의 계약 관련 폭로를 이어가며 또 한 번 파장을 일으켰다. 또한 백현에게는 공개적으로 사과했다.

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19일 MC몽은 틱톡 부계정을 개설한 뒤 라이브 방송을 진행하며 더보이즈의 계약 문제에 대해 구체적인 주장을 펼쳤다.

MC몽은 백현에 대해 "너무 좋은 사람이라 일언반구 언급하고 싶지 않다. 너무 미안하고 사랑한다. 그런 애가 없다"라면서 사과했다.

전날 MC몽은 라이브 중 "차가원 원헌드레드 회장의 작은아버지 A씨가 '십몇억 원 줄 테니 라스베이거스에 가자', '백현아 남자는 도박도 할 줄 알아야 한다'는 말을 입에 달고 살았던 사람이다. 도박에 미친 사람"이라며 A 씨가 엑소 백현에게 도박을 권유했다고 주장해 큰 파장을 일으킨 바 있다.

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이어 MC몽은 그는 더보이즈의 계약 문제를 언급하며 "리더 상연이 처음에 계약금을 속였다. 원래 회사가 1인당 5억, 다음 회사가 10억을 주기로 했는데 그 회사가 20억을 주기로 했다고 거짓말했다"라고 주장했다. 이어 "그래서 우리가 20억을 주기로 했는데, 알고 보니 10억이었고 우리가 15억을 줬다"라고 덧붙였다.

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그러면서 더보이즈를 향해 "계약금 165억을 받고 나갈 거면 적어도 80억은 토해내야 한다"라면서 "BPM도 치사하게 굴지 말고 깔끔하게 헤어져라"라고 말했다.

더보이즈 멤버 중 유일하게 원헌드레드와 전속 계약 해지 통보하지 않은 뉴에 대해 "의리를 지키겠다며 남아 있는 것"이라면서 "다른 멤버들은 더 많은 계약금을 받기 위해 움직이고 있는 것"이라고 주장했다.

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또한 MC몽은 사생활 논란으로 팀을 탈퇴한 주학년과 관련된 자신의 소문에 대해서도 직접 해명했다. 그는 "내가 주학년과 성매매했다는 이야기까지 나오더라. 주학년이랑 일본에 간 적도 없다"라면서 "내 성매매 의혹을 덮기 위해 주학년 이슈를 터뜨렸다는 주장 역시 말이 안 된다"고 강조했다.

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anjee85@sportschosun.com