박성광, 결국 고개 숙였다..야구 중계 비하 논란에 "신중치 못한 발언, 진심으로 사과"[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자]개그맨 박성광이 팬덤 중계 방송 중 부적절한 언행 논란에 대해 사과했다.

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박성광은 19일 자신의 인스타그램을 통해 "최근 팬덤 중계 방송에서 제가 했던 표현과 반응으로 인해 불편함을 느끼신 많은 분들께 진심으로 사과한다"고 고개를 숙였다.

그는 "야구를 너무 사랑하는 사람으로서 실시간으로 경기에 몰입하다 보니 발언에 있어 충분히 신중하지 못했다"고 설명했다.

이어 "제가 응원하는 팀이 소중한 것처럼, 다른 팀 역시 많은 팬분들의 사랑과 자부심이 담긴 팀이라는 점에 깊이 공감하고 있다"며 "많은 팀과 팬들이 함께하는 스포츠인 만큼 더 신중하고 배려하는 마음을 갖겠다"고 말했다.

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또 "부족했던 부분과 주신 말씀들을 잘 새기겠다. 다시 한번 팬들과 선수단 여러분께 사과드린다"고 덧붙였다.

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앞서 박성광은 지난 16일 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈 경기 팬덤 중계에 KIA 팬 대표로 참여했다. 그러나 그는 상대 팀 플레이가 나오자 "아유 너네는 그렇게 이기고 싶냐?"라고 말했고, 홈런 상황에서는 "뽀록이네"라고 반응했다. 이어 "넌 다시 보기로 보면 분명 창피할 거야 나가", "구자욱 들어가 또 성질내지 말고" 등 발언까지 이어지며 야구 팬들의 거센 비판을 받았다.

다음은 박성과 사과문 전문

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안녕하세요 박성광입니다. 최근 팬덤중계 방송에서 제가 했던 표현과 반응으로 인해 불편함을 느끼신 많은 분들께 진심으로 사과말씀 드립니다. 야구를 너무 사랑하는 사람으로서 실시간으로 경기에 몰입하다 보니 발언에 있어 충분히 신중하지 못했습니다. 제가 응원하는 팀이 소중한 것처럼, 다른 팀 역시 많은 팬분들의 사랑과 자부심이 담긴 팀이라는 점 너무나 깊이 공감하고 있습니다. 많은 팀과 팬들이 함께하는 스포츠인만큼 더 신중하고 배려하는 마음을 갖겠습니다. 부족했던 부분과 주신 말씀들 잘 새기겠습니다! 다시 한번 팬분들과 선수단 여러분께 사과드리겠습니다.