'역시 명장' 김태형 감독 눈썰미 미쳤다 → 연습 타구 보더니 "오케이 장두성 선발 진행시켜." 2안타 1타점 1도루 대활약 [대전 현장]

19일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 8회초 1사 3루 장두성이 1타점 재역전타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.19/

19일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 8회초 2사 1루 황성빈 타석때 1루주자 장두성이 2루 도루를 성공하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.19/

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 연습 타격을 하는 모습을 보고 확신했다. 선발 타순을 짜던 김태형 롯데 감독은 장두성의 타격감을 보고 고민을 끝냈다.

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롯데는 19일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 경기에서 6대4로 승리했다. 8번타자 우익수로 선발 출전한 장두성이 3타수 2안타 1타점 1도루 맹활약을 펼친 덕분이다.

이날 김 감독은 라인업을 쉽게 결정하지 못했다.

롯데는 앞서 18일 윤동희를 2군으로 내렸다. 한화전에 앞서 내야수 한태양을 콜업했다. 한태양은 퓨처스리그 8경기 타율 5할1푼9리 타격감이 좋았다.

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김 감독은 득점력을 극대화할 수 있는 조합을 맞춰봤다.

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2루수 고승민을 외야로 돌리고 한태양을 2루수로 넣는 타순을 생각해냈다.

그러면 외야에 황성빈이나 장두성을 벤치로 불러들여야 했다.

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장두성이 훈련 시간에 무력 시위를 벌였다. 롯데 관계자는 "장두성이 연습 때 진짜 잘 맞은 홈런 타구를 연속해서 펑펑 때리는 것을 보고 감독님이 마음을 정하신 것 같다"고 귀띔했다.

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김 감독의 감은 기가막히게 적중했다. 장두성은 4-4로 맞선 8회초 1사 3루에서 한태양을 불러들이는 역전 결승 적시타를 터뜨렸다. 장두성은 이후 2루 도루까지 성공했다. 황성빈의 적시타 때 득점, 쐐기점의 주인공으로 등극했다.

19일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 8회초 1사 3루 장두성이 1타점 재역전타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.19/

19일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 8회초 1사 3루 장두성이 1타점 재역전타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.19/

경기 후 장두성은 "타격감이 올라왔다가 최근에 다시 떨어진 느낌이었다. 어제 쉬면서 좋았을 때와 안 좋았을 때의 모습을 비교하면서 영상을 돌려봤다. 안 좋았을 때 상체를 많이 사용하고 있었다"고 설명했다.

그는 코칭스태프와 상담을 통해 문제를 바로잡았다.

장두성은 "오늘 야구장에 도착해서 이성곤 코치님께도 말씀을 드렸고, 코치님도 동일하게 생각하셨다. 상체를 홈플레이트 쪽으로 숙인다고 생각하고, 경기 전 타격 연습에 들어갔고, 좋은 질의 타구가 나왔다고 돌아봤다.

장두성은 앞으로도 꾸준히 노력해서 슬럼프 기간을 줄이겠다고 다짐했다.

"영상을 돌려 봤던 것을 토대로 경기 전 타격 준비를 했던 것이 실제 경기 결과로 나왔다. 시즌 전체를 보면 또 부침을 겪을 때가 있을 것이라 생각한다. 어제와 오늘처럼 앞으로도 흐름이 좋지 않을 때 문제점을 스스로 돌아보려고 한다. 내일 경기도 오늘 좋았던 부분을 계속 되새기면서 팀 승리에 기여할 수 있도록 준비하겠다."

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com