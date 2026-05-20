악! 이정후 결국 쓰러졌다 '감독 피셜' 결장 유력…추가 검진 필요 'SF 덮친 부상 악재'

이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]물오른 타격감을 보이던 이정후가 부상으로 쓰러졌다. 다음 경기 결장은 확정적이다. 샌프란시스코 자이언츠는 부상으로 선수 운용에 어려움을 겪게 됐다.

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MLB닷컴은 19일(한국시각) '이날 연달아 발생한 샌프란시스코의 부상 변수는 팀을 애리조나 다이아몬드백스에게 2-12로 대패하게 했다'고 보도했다. 이날 샌프란시스코는 두명의 선수를 잃었다. 외야수 이정후가 허리 경련 증세로 4회 경기에서 빠졌다. 유격수 윌리 아다메스는 수비 과정에서 실책 후 오른손을 불편해하며 6회 말 시작 전 교체됐다. 아다메스의 경우에는 엄지손가락에 타박상을 당했다.

토니 비텔로 샌프란시스코 감독은 아다메스의 상태에 대해 "공이 갑자기 튀어 오르면서 엄지를 스쳤고 약간의 타박상이 있다"며 "안 다치는 게 가장 좋지만, 그래도 다행이다"고 설명했다.

비텔로 감독은 이정후에 대해서는 추가 검진이 필요하다고 설명했다. 그는 이정후의 교체 결정이 예방 차원이었다고 말하면서도, 이정후가 20일 경기에는 결장할 가능성이 크다고 전했다.

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샌프란시스코는 선수들의 부상에 예민할 수밖에 없다. 이미 외야수 엘리엇 라모스와 에이스 로건 웹의 공백에 적응 중이던 샌프란시스코는 또다시 핵심 전력 두 명을 잃었다. 샌프란시스코의 가장 큰 과제는 수비 안정성 유지다. 라모스가 오른쪽 대퇴사두근 부상으로 부상자 명단에 오른 이후 샌프란시스코는 최근 3일 동안 3명의 다른 좌익수를 선발로 내세웠다. 에릭 하세와 드류 길버트, 케이시 슈미트가 차례대로 좌익수 자리에 섰다.

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비텔로 감독은 "수비 면에서는 길버트를 가장 신뢰한다고 말할 수 있을 것 같다"며 "어린 선수들과 여러 시도를 하고 있으며, 결국에는 안정될 거라고 생각한다"고 주장했다.

하지만 이정후의 결장이 길어진다면 비텔로 감독의 다양한 시도가 어려울 수 있다. 샌프란시스코는 벤치 자원 활용과 외야 옵션에 대해 더 큰 고민을 해야 할 수 있다. 핵심 선수들의 갑작스러운 이탈은 최근 살아나던 타선 흐름에도 큰 타격을 줬다. 애리조나에게 2득점밖에 하지 못한 샌프란시스코다. 20일 경기에서 이정후의 결장이 유력하고, 아다메스 역시 상태를 계속 관찰해야 한다. 샌프란시스코의 타선이 당분간 침묵할 가능성도 있다. 비텔로 감독의 벤치 자원 활용 능력이 특히나 중요해지는 시기다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com