'약속의 땅' 단독 1위 등극, 리그 최고 '스피드마스터' 듀오 사고쳤다...뭉치면 이렇게 무섭습니다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 '약속의 땅' 포항 첫 시리즈를 싹쓸이 하며 단독 1위에 나섰다.

Advertisement

삼성은 21일 포항구장에서 열린 공동 1위 KT 위즈와의 경기에서 8대5 역전승을 거두며 단독 1위로 등극했다.

선발 아리엘 후라도가 초반 실책 여파 속 살짝 흔들리며 먼저 3실점 했지만, 타선 집중력과 불펜 안정감 속에 역전 드라마를 완성했다.

타선에서 찬스 메이킹과 해결하는 분업과정이 이상적으로 이뤄졌다. 리그 최고 '스피드마스터' 김지찬, 김성윤이 밥상을 차리면, '해결사' 최형우 디아즈 류지혁이 타점 먹방쇼를 펼치는 그림.

Advertisement

9번 중견수 김지찬은 4타수3안타 1타점 2득점, 1번 우익수 김성윤은 4타수2안타 2득점으로 만점 활약을 했다.

Advertisement

최형우 디아즈가 각각 3안타씩으로 5타점을 합작했다. 류지혁도 2타점을 올리며 남은 타점을 먹어치웠다.

결정적 순간마다 김지찬 김성윤의 찬스 메이킹이 흐름을 바꿨다.

Advertisement

0-3으로 뒤진 3회말 1사 후 김지찬이 오원석의 커브를 당겨 우전안타로 물꼬를 텄다. 오원석이 발 빠른 1루주자 김지찬을 묶기 위해 3번 연속 견제를 하는 등 신경쓰는 허점을 틈타 김성윤이 낮은 스위퍼를 우전안타로 연결했다.

Advertisement

2사 1,2루에 최형우와 디아즈의 연속 적시타가 터졌다. 2-3 한점 차 추격. 김지찬은 4회말에는 해결사 역할도 했다. 이재현의 2루타로 만든 2사 2루에서 좌전 적시타로 3-3 동점을 만들었다.

4-4로 팽팽하게 맞선 7회말 선두 김성윤은 좌익선상 2루타로 물꼬를 텄다. 구자욱 최형우 디아즈의 연속 안타와 류지혁의 희생플라이로 단숨에 3득점 하며 7-4.

7-5로 앞선 8회말에는 김지찬이 선두타자 안타로 출루한 뒤 김성윤의 희생번트 때 2루를 밟은 뒤 최형우의 적시타로 쐐기득점을 올렸다.

삼성이 가장 장점화할 수 있는 '최고 스피드' 장인 듀오 김지찬 김성윤의 찬스메이킹과 최형우 디아즈 류지혁의 해결 분업이 현실화 됐던 경기. 구자욱까지 동반 폭발하면 두자리 수 득점이 나오는 날이다.

최지광 이재희 가세로 탄탄해진 뒷문. 시즌 전 최강으로 꼽히던 타선이 득점력을 유지해 주면 삼성의 단독 1위 유지가 제법 길게 이어질 수 있을 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈