비비, 콘서트 중 팬들애 '입술 뽀뽀' 파격 팬서비스..."남자팬들은 도망"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 비비(BIBI)가 콘서트 도중 관객들과 '입술 뽀뽀'를 나눈다는 역대급 파격 팬서비스를 고백했다

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21일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 '김해 왕세자'로 예능에서 활약 중인 개그맨 양상국과 가수 비비가 출연했다.

이날 방송에서 비비는 월드투어 비하인드를 전하던 중 상상을 초월하는 팬 서비스 일화를 공개했다.

비비가 "나는 무대 위에서 관객들과 안기도 하고 뽀뽀도 한다"라고 덤덤하게 말하자, MC 홍진경은 눈을 크게 뜨며 "관객이랑 진짜 뽀뽀를 한다고?"라며 경악을 금치 못했다.

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이에 양상국 역시 믿기지 않는다는 듯 "대체 뽀뽀를 어디에 하냐, 볼이냐 입냐"라며 구체적인 부위를 물었고, 비비는 망설임 없이 "입에다가 한다"라고 답해 스튜디오를 그야말로 발칵 뒤집어놓았다.

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모두가 충격에 빠진 가운데 비비는 "이건 제가 팬들과 더 가까워지는 게 좋아서 하는 것"이라며 자신만의 독보적인 소통 방식에 대한 쿨한 소신을 밝혔다.

이와 함께 비비가 실제 콘서트 현장에서 관객석으로 내려가 팬에게 다정하게 입술 뽀뽀를 선물하는 실제 공연 영상이 자료화면으로 등장해 보는 이들의 감탄과 부러움을 동시에 자아냈다.

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이어 "남자 팬들과도 뽀뽀를 하느냐"는 MC들의 짓궂은 질문이 이어지자, 비비는 "오히려 남자 팬분들은 제가 다가가면 깜짝 놀라며 도망을 가시더라"고 반전 일화를 털어놔 현장을 또 한 번 폭소케 했다.

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narusi@sportschosun.com