홈런이에요? 노시환 홈런 세리머니까지 했는데 어리둥절 → 아 2루타 맞네 → 홈런콜에 홈 들어갔다가 2루로 백 [대전 현장]

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 2회말 노시환이 우측 담장을 향하는 타구를 날린 후 더그아웃으로 들어와 기뻐하고 있다. 노시환의 타구는 비디오 판독 결과 홈런에서 2루타로 정정됐다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 2회초 무사 2루 허인서의 2루땅볼때 3루로 향한 노시환이 한동희와 이야기를 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 2회말 노시환의 큼지막한 타구가 우측 담장을 맞고 튀어나오고 있다. 노시환의 타구는 비디오 판독 결과 홈런에서 2루타로 정정됐다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 노시환이 첫 타석부터 바쁘게 움직였다.

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노시환은 21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데 자이언츠전 5번타자 겸 3루수로 선발 출전했다.

노시환은 0-2로 뒤진 2회말 선두타자로 등장했다. 노시환은 롯데 선발 나균안을 상대로 우중간 큼지막한 타구를 때렸다.

노시환의 타구는 펜스 최상단을 맞고 그라운드 안으로 들어왔다.

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노시환은 2루까지 전력질주한 뒤 슬라이딩으로 들어갔다.

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그런데 2루심이 검지 손가락을 돌리며 홈런 판정을 내렸다. 노시환은 이를 뒤늦게 인지했다. 2루타인줄 알고 서 있던 노시환은 뒤늦게 3루를 돌아 홈을 밟고 더그아웃으로 들어갔다.

롯데 우익수 고승민이 양손으로 네모를 그리며 비디오판독을 요청했다.

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비디오판독 결과 홈런이 아니었다. 인정 2루타로 번복됐다. 이미 들어갔던 노시환이 다시 주자로 나왔다.

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허인서가 2루 땅볼을 쳐 노시환을 3루에 보냈다. 하지만 한화는 김태연 황영묵이 삼진을 당했다. 득점에 실패했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com