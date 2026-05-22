벌써 97마일이 나온다고? 스쿠벌 팔꿈치 수술후 겨우 15일 경과-불펜피칭 3번, FA 초대박이 크긴 하네

태릭 스쿠벌. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]사이영상 2연패에 빛나는 디트로이트 타이거스 태릭 스쿠벌이 빠르면 다음달 초 복귀할 수 있을 전망이다. 불펜피칭서 실전에 가까운 스피드를 냈다.

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스쿠벌은 지난 7일(이하 한국시각) 왼쪽 팔꿈치 뼛조각 제거 수술을 받았다. 디트로이트 구단은 스쿠벌이 비침습적(non-invasive), 즉 신체 조직을 크게 뚫거나 째지 않는 첨단 절차에 따라 수술을 받았기 때문에 재활 기간이 2~3개월보다 훨씬 단축될 것이라고 예상했다.

그의 에이전트 스캇 보라스는 "보통 2개월 이상이 소요되지만, 이번에는 정말 이른 시점에 복귀할 것"이라고 했고, 구단은 6월 초 복귀도 가능하다고 했다.

스쿠벌은 22일 클리블랜드 가디언스와의 홈경기를 앞두고 불펜피칭을 실시했다. 수술 후 벌써 3번째다. 이 정도면 마이너리그 재활 등판을 거치지 않아도 될 정도다. 그러나 디트로이트는 스쿠벌의 복귀 일정을 아직 정하지는 않고 있다.

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AJ 힌치 디트로이트 감독은 이에 대해 "그가 재활을 통해 많이 회복됐음을 알 수 있다. 그러나 수술서 회복해 돌아오려면 아직은 넘어야 할 장애물이 있다. 아무리 간단하다고 해도 수술은 수술"이라고 밝혔다.

태릭 스쿠벌이 다음 달 초 복귀할 수 있을 전망이다. AFP연합뉴스

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스쿠벌은 이날 불펜피칭을 소화한 뒤 MLB.com에 "오늘 피칭서 주안점을 둔 건 스피드다. 수술을 받은지 15일이 지났는데 강하게 던져도 된다는 걸 증명해야 했다. 신체적으로 정신적으로 이제는 관리를 받을 필요가 없다는 걸 확인해야 한다는 점에서 더 빠른 스피드로 던질 수 있어 좋았다"며 "목표로 했던 스피드가 나왔다. 그래서 오늘 피칭은 정말 좋았다"고 만족감을 나타냈다.

물론 건강할 때 실전서 던진 스피드가 나온 것은 아니다. 스쿠벌은 "게임 수준은 아지만, 상당히 가까워졌다"고 했다. 스쿠벌의 올시즌 포심 직구 스피드는 최고 100.4마일, 평균 96.5마일이다. 즉 이날 불펜피칭서 평균 스피드가 나왔다는 뜻이다.

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이날 스쿠벌은 이닝을 설정해 중간에 쉬는 시뮬레이션 게임처럼 불펜피칭을 소화했다. 실제 백업 수비를 하는 모습도 보였고, 게임 수준에 가까운 스피드도 찍었다.

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힌치 감독은 "내 방으로 와서 자랑을 하는데 기분이 좋아 보이더라. 물론 이런 말은 원하지 않았겠지만, 복귀에 필요한 절차가 아직은 남았다"고 덧붙였다.

스쿠벌이 팔꿈치 뼛조각 제걸 수술을 받은 뒤 벌써 3번의 불펜피칭을 소화했다. AFP연합뉴스

일단 스쿠벌은 이번 주말 볼티모어 원정 기간에 실제 로테이션을 소화할 때처럼 정상적인 불펜피칭을 실시할 계획이다. 그리고 다음 주초 한 차례 더 불펜피칭을 한 뒤 복귀전을 잡을 것으로 보인다. 마지막 테스트는 시뮬레이션 게임 또는 마이너리그 재활 등판이다.

MLB.com은 '스쿠벌은 부상자 명단서 풀리기 전 시뮬레이션 경기 또는 마이너리그 재활 경기를 한 차례 소화하는 걸 기정사실로 보고 있는데, 다음 주 복귀 전망이 뒤로 밀리게 된다'며 '나노스코프 수술은 전형적인 계획표에 속도를 붙여주지만, 여전히 넘어야 할 문제들이 있다'고 전했다.

태릭 스쿠벌. AP연합뉴스

스쿠벌은 "(장애물이 있다는 것을)잘 안다. 물론 가능한 빨리 돌아오기를 바란다. 지금과 같은 회복 과정은 처음이다. 수술 후 15일 뒤 실전에 준하는 1이닝 피칭을 한 역사적 사례가 있는지는 모르겠다"면서 "건강하게 돌아와야 한다. 빨리 돌아온다고 해서 좋은 것만은 아니다. 또 다칠 수 있다. 현명하게 대처해야 한다"고 말했다.

스쿠벌은 올시즌 수술 이전 7게임에 등판해 43⅓이닝 동안 35안타와 6볼넷을 내주고 삼진 45개를 잡아냈다. 3승2패, 평균자책점 2.70, WHIP 0.95, 피안타율 0.222를 마크했다.

그는 올시즌 후 FA가 된다. 계획대로 6월 초 복귀해 에이스다운 위용을 되찾는다면 투수 최초 4억달러 계약이 불가능하지는 않을 것 같다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com