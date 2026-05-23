김경문 감독 극찬 "이도윤 2사 타점, 홈런보다 귀했다. 팀에 굉장한 단비였다" [대전 현장]

23일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 김경문 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.23/

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[대전=스포츠조선 김용 기자] "2사에 만드는 타점은, 홈런보다 귀중할 때가 많다."

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한화 이글스 김경문 감독이 이도윤을 극찬했다.

이도윤은 22일 대전에서 열린 두산 베어스와의 경기에서 공-수 맹활약하며 5대3 승리를 이끌었다. 3연패 탈출의 주역이었다.

여러 인상적인 장면이 있었다. 1-0으로 간신히 앞서던 6회. 한화는 무사 2루 찬스를 잡았지만 믿었던 강백호, 노시환이 연속 삼진을 당했다. 득점을 못하면 분위기에 찬물이 끼얹어질 수 있는 상황. 허인서 사구 후 등장한 이도윤이 양재훈 상대 천금의 1타점 우전 적시타를 뽑아냈다.

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두산이 2-3으로 추격해온 7회말에도 2사 상황서 날카로운 타구를 쳐 3루 주자를 불러들였다. 1루수 강승호 실책으로 기록이 돼 안타와 타점은 기록되지 않았지만, 사실상 이도윤의 안타와 타점이라고 해도 무방한 장면. 여기에 9회 무사 1루 위기서 대타 김민석의 안타성 타구를 걷어내는 수비로도 팀에 공헌했다.

22일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 7회말 2사 1,2루 이도윤이 상대 실책을 유발하는 내야땅볼로 2루주자 문현빈을 홈으로 불러들이고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.22/

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한화 김경문 감독은 23일 두산전을 앞두고 "2사에서 필요할 때 내주는 타점이, 홈런보다 귀중할 때가 많다. 아주 중요할 때, 2사 위기서 타점은 팀에 굉장한 단비였다고 표현해야 할까, 굉장히 고마운 타점이었다. 만약 어제 거기서 찬스를 못 살렸다면, 분위기가 저쪽으로 넘어갔을 것이다. 하위 타선에서 분발해 점수를 내주니 그게 우리의 승리로 연결되는 계기가 됐다"고 평가했다.

김 감독은 6회 이도윤에 이어 적시타를 터뜨린 김태연에 대해서도 "하위 타순에서 해주면 좋다. 도윤이, 태연이 모두 자기 역할들을 굉장히 잘해주고 있다"고 밝혔다.

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대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com