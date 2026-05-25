[속보]'대충격' 요미우리 아베 감독, 18세 딸 폭행 혐의로 경찰에 현행범 체포

아베 신노스케 감독. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]충격적인 소식이다. 한국 야구팬들에게도 친숙한 요미우리 자이언츠의 아베 신노스케 감독이 미성년자 딸을 폭행한 혐의로 경찰에 체포됐다.

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'닛칸스포츠', 'TV아사히' 등 25일 일본 주요 매체들은 속보를 통해 아베 감독이 가정 폭력 신고로 인한 현행범으로 경찰에 체포됐다고 일제히 밝혔다. 아베 감독은 경찰 조사에서 범행을 인정했으며, 경찰은 현재 사건을 수사 중이다. 요미우리 구단은 아직 공식적인 입장을 발표하지 않았다.

일본 경찰 수사 담당자에 따르면, 25일 저녁 7시 도쿄 경시청은 아동복지국 산하 아동상담센터로부터 '110번' 신고 전화를 받았다. 피해자가 "아버지에게 폭력과 구타를 당했다"고 신고한 내용이 접수됐다.

경찰은 즉시 수사에 착수했고, 도쿄 시부야구에 있는 아베 감독의 자택에서 범행이 발생했음을 확인했다. 경찰 조사에서 아베 감독은 자택에서 18세 딸을 폭행한 사실을 자백했다. 도쿄 경시청은 현행범으로 아베 감독을 체포했고, 현재 범행 동기와 구체적인 정황을 수사하고 있는 상황이다.

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'닛칸스포츠'에 따르면 "아베 감독은 '자매들의 싸움을 멈추게 하기 위해 중재를 하는 과정에서 폭행이 있었다'고 진술하며 혐의를 인정하고 있다"고 한다. '교도통신' 보도에서는 아베 감독이 "자매가 싸우고 있는 모습을 보고 조용히 하라고 했더니, 대들어서 화가 났다"고 진술했다고 한다. '주니치스포츠'에 따르면, 아베 감독의 아내와 15세 둘째딸도 그 자리에 있었다. 딸들이 심하게 다투는 상황에서, 이를 말리다 화가 난 아베 감독이 첫째 딸에게 폭력을 가했고 딸이 아동상담센터에 신고를 하면서 경찰이 출동한 상황으로 파악된다. 하지만 폭력 내용이 생각보다 심각하다. '스포츠닛폰'은 "자택에서 딸을 때리고 목을 졸랐다는 혐의"라고 설명했다.

현역 시절 아베 신노스케. 연합뉴스

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갑작스러운 소식에 일본 언론도 대충격에 빠진 모습이다. 25일 늦은밤 일본 주요 언론에서 일제히 아베 감독의 소식을 속보로 전하고 있다. 요미우리 구단은 자세한 정황을 파악한 후 공식 입장을 밝힐 것으로 알려졌다. 2000년 신인 드래프트에서 전체 1순위로 요미우리에 입단한 아베는 요미우리의 '레전드' 포수이자 리더로 선수 시절부터 많은 팬들의 사랑을 받았다. 현역 은퇴 후에도 지도자의 길을 걸었고 2군 감독을 거쳐 2024시즌부터 1군 감독으로 부임했다. 부임 첫해 팀의 리그 우승을 이끄는 등 요미우리를 상징하는 대표적 인물이다. NPB 최고의 스타 중 한명이 가정 폭력 혐의로 경찰에 체포됐다는 사실에 충격이 크지 않을 수 없다.

한편 요미우리는 26일에 홈인 도쿄돔에서 소프트뱅크 호크스와의 경기를 앞두고 있다. 일단 26일 경기는 하시가미 히데키 코치가 감독대행으로 경기를 지휘하기로 결정했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com