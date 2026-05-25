노홍철, 법륜스님께 "질문이 저질이다" 결국 사과했다...현장 발칵 뒤집은 '돌발 발언'

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[스포츠조선 김수현기자] SBS '법륜로드 : 스님과 손님'(이하 '스님과 손님')이 이번에는 예측 불허의 인도 여정과 더 깊어진 즉문즉설로 시청자들을 찾아가는 가운데 노홍철과 법륜스님의 특별한 티키타카 역시 눈길을 끈다.

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26일 밤 9시 방송되는 SBS '스님과 손님'에서는 법륜스님과 손님 4인방(노홍철, 이상윤, 이주빈, 이기택)의 날 것 그대로의 진솔한 대화부터 전 세계 불교인들의 성지 '보드가야'로 향하는 파란만장한 생존기가 그려진다.

인도 콜카타에서 폭풍 같은 첫날을 보낸 출연진들은 현지식으로 첫 식사 자리를 가졌다. 음식이 나오기 전부터 법륜스님을 향해 멤버들의 뜨거운 질문이 쏟아진 가운데, 노홍철은 특유의 거침없는 입담으로 "스님, 혹시 머리 길러볼 생각 있으시냐"며 누구도 예상치 못한 파격적인 질문을 던져 현장을 발칵 뒤집었다.

질문을 던지자마자 스스로 머쓱해진 노홍철은 "질문이 저질이다"라며 고개를 숙이고 급히 사과해 폭소를 자아냈다. 이에 법륜스님은 당황하지 않고 특유의 유쾌하고 현명한 대답으로 응수하며 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.

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한편, 인도에서의 두 번째 날을 맞이한 이들은 싯다르타가 깨달음을 얻은 성스러운 땅 보드가야로 이동하기 위해 치열한 눈치 싸움을 벌였다. 이동 방법은 야간 기차와 12시간의 버스 육로 이동 두 가지뿐인 상황. 하지만 기차표가 단 두 장밖에 없는 탓에, 한 명을 제외한 나머지 세 사람은 지옥의 12시간 버스 여정을 감수해야 했다. 이에 노홍철은 "기차표는 황금 티켓"이라며 스님과 야간 기차에서 독대할 기회를 잡기 위해 무서운 열의를 드러냈다.

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치열한 경쟁 끝에 '황금 티켓'의 주인공은 배우 이주빈으로 낙점됐다. 탈락한 노홍철, 이상윤, 이기택은 결국 버스에 몸을 실었다. 밤이 깊어도 소란스럽고 험난한 인도의 도로 위에서 세 사람은 "어디 잡혀가는 것 같다"며 극심한 불안감을 호소했다. 특히 버스 지붕 위에 상상을 초월하는 '이것'을 싣고 달리는 기이한 풍경에 입을 다물지 못했다고 전해져 시청자들의 호기심을 자극한다.

그런가 하면 법륜스님과 야간 기차에 탑승해 1 대 1 즉문즉설의 첫 주자가 된 이주빈은 발 디딜 틈도 없고 에어컨조차 나오지 않는 인도 기차의 열악한 환경에 "여기서 자야 하는 거냐"며 당혹감을 감추지 못했다.

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그러나 이내 스님과 마주 앉은 이주빈은 마음속 깊은 고민을 꺼내놓았다. 그녀는 10년이라는 긴 무명 시절을 끝내고 마침내 첫 주연을 맡았음에도 공허하고 채워지지 않는 마음에 대해 고백하며, "결혼하면 해결되나?"라는 생각까지 했었다고 솔직한 심경을 털어놓았다. 속 깊은 대화 이후 이주빈은 인터뷰를 통해 "마음에 확 꽂히는 말씀이 있었다"며 감동 어린 소감을 전해 본방송에 대한 기대감을 높였다.

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또한, 34년 차 '인도 전문가'인 법륜스님이 지옥 같은 기차 안에서 잘 준비를 하며 바랑 속에서 상상도 못 한 '비밀 무기'를 꺼내 들자 이주빈은 눈을 떼지 못했다. 이주빈마저 탐내게 만든 스님의 '여행 필수 아이템'이 과연 무엇일지 본방 사수 욕구를 자극한다.

어디서도 볼 수 없었던 스님과 손님들의 날 선 생존기와 진솔한 대화는 26일 밤 9시 SBS '스님과 손님'에서 확인할 수 있다.

한편, 방송 직후 넷플릭스 예능 1위 등 폭발적인 화제성을 이어가고 있는 '스님과 손님'은 대중의 성원에 힘입어 오늘(25일) 오전 9시 45분 1회 특선 편성을 확정하며 신드롬급 인기를 증명하고 있다.

shyun@sportschosun.com