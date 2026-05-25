강수지, ♥김국진도 놀란 건강 상태 "두 달 넘게 걷지도 못해..피검사 결과 깜짝"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 강수지가 혈액검사 결과에서 예상하지 못한 변화를 확인했다고 밝혔다.

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25일 유튜브 채널 '강수지tv 살며 사랑하며 배우며'에는 '일상에서 발견한 수지의 소소한 것들 같이 이야기 나눠봐요!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 강수지는 최근 혈액검사를 했다고 밝히며 "여러분도 놀랄 거다. 나도 놀랐고, 남편도 놀랐다"고 말했다.

그는 "200일 동안 러닝했을 때 혈액검사를 해봤다. 당뇨는 없고, 당화혈색소 수치는 보통 5.34였다. 그러면 정상이다. 6.5 정도 되면 당뇨라고 해서 약 먹으라고 하고, 6이 넘으면 운동하고 단 것을 줄이라고 한다. 내가 평상시에는 5.4 정도였다"고 설명했다.

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이어 "러닝을 매일 열심히 하고 나서는 당화혈색소가 4.8까지 내려갔다. 인생에서 했던 혈액검사 중에 당화혈색소가 4.8까지 나온 적이 한 번도 없었다"며 "남편한테 이야기했더니 '그래?'라며 놀랐다. 매일 뛰는 것과 근육 만드는 게 굉장히 도움이 많이 됐다. 너무 깜짝 놀랐다"고 전했다.

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하지만 최근 디스크 협착증 때문에 러닝을 중단했다는 강수지는 "두 달을 못 뛰었다. 병원에 갈 일이 있어서 혈액검사를 했더니 (당화혈색소가)5.8이 나왔다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

그는 "지난 3개월 동안 내가 어떻게 행동하고 살았는지 식습관에 관한 결과가 나오는 거다. 내가 두 달 넘게 걷지도 못했더니 5.8이 됐다. 그래서 빨리 걷기와 러닝이 당화혈색소, 당뇨에 관여를 많이 한다는 생각이 들었다"고 털어놨다.

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그러면서 "식사하고 10~20분 걷는 게 혈당 덜 올라가게 한다는 말도 있듯이 가장 중요한 건 매일 꾸준히 운동해야 하는 거 같다"고 강조했다.