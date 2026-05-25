Advertisement

'최현석 딸' 최연수 "갑자기 조리원 퇴소..아기 상태 불안해 밤샜다"

입력

'최현석 딸' 최연수 "갑자기 조리원 퇴소..아기 상태 불안해 밤샜다"

[스포츠조선 정유나 기자] 셰프 최현석의 딸 최연수가 조리원 퇴소와 함께 본격적인 육아 시작 소식을 전하며 솔직한 심경을 털어놨다.

최연수는 25일 "갑자기 조리원 퇴소했다. 사실 갑자기는 아니고 원래 퇴소하는 날이었는데 날짜를 착각했다"며 "아직 마음의 준비가 안 됐지만 이제 집에 가서 육아를 시작해야 한다"고 밝혔다.

이어 "조리원에서는 정말 착하게 있어서 걱정은 안 된다. 그런데 녹음하는데 바로 운다. 진정시키고 왔다"며 출산 직후의 복잡한 감정을 전했다.

'최현석 딸' 최연수 "갑자기 조리원 퇴소..아기 상태 불안해 밤샜다"

또한 신생아 상태에 대해 "아기가 계속 코로 게워내는데 어떻게 해야 하냐. 첫 새벽 육아 때도 많이 울지는 않았지만 코로 자꾸 역류해서 힘들어 보여 불안해 잠을 하나도 못 잤다"고 덧붙였다.

한편 최연수는 지난해 9월 12세 연상 밴드 딕펑스 보컬 김태현과 결혼했다. 결혼 3개월 만인 지난해 12월 임신 소식을 알렸으며, 지난 7일 득남했다.

그는 임신성 고혈압으로 인해 예정일보다 약 한 달 빠르게 출산한 것으로 알려졌다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement