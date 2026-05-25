이태리, 결혼식 사진 떴다..'순풍' 아역→훈남 새신랑 '반전 비주얼'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이태리(본명 이민호)의 결혼식 현장이 공개됐다.

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지난 24일 댄스스포츠 선수 김홍인은 자신의 SNS에 "결혼 축하해"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속에는 순백의 생화 장식으로 꾸며진 정원형 예식장을 배경으로 이태리와 김홍인이 다정하게 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다.

이날 이태리는 클래식한 블랙 턱시도에 나비 넥타이, 화이트 부토니에를 매치해 새신랑다운 품격 있는 비주얼을 완성했다. 그는 편안한 미소와 함께 한층 성숙해진 분위기로 시선을 사로잡았다.

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특히 과거 시트콤 '순풍산부인과'에서 보여줬던 아역 이미지와는 달리, 뚜렷한 이목구비와 탄탄한 피지컬로 남성미를 드러내며 '정변의 아이콘'다운 면모를 보여줬다.

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한편 이태리는 이날 서울 모처에서 비연예인 여성과 결혼식을 올렸다. 결혼식은 예비 신부와 양가 가족을 배려해 가까운 친지와 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행된 것으로 알려졌다.

jyn2011@sportschosun.com