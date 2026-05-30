SK-SSG 최다 연패 타이 어쩌나…'강백호 5타점 먹방&허인서 또 터졌다' 한화, 위닝시리즈 확보 [대전 리뷰]

사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 3연승 행진과 함께 주말 3연전 위닝시리즈 확보에 성공했다.

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한화는 30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 SSG 랜더스와의 홈 경기에서 13대10으로 승리했다. 한화는 3연승을 달리며 26승25패를 기록했다. SSG는 11연패. SK 와이번스 시절을 포함해 구단 최다 연패 타이가 됐다.

한화는 이원석(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-김태연(1루수)-이도윤(2루수)-최재훈(포수)-심우준(유격수)이 선발 출전했다.

SSG는 박성한(유격수)-정준재(2루수)-최정(3루수)-기예르모 에레디아(좌익수)-김재환(지명타자)-최지훈(중견수)-오태곤(1루수)-이지영(포수)-채현우(우익수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 최정이 부상을 털고 복귀했다.

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SSG가 1회부터 점수를 냈다. 선두타자 박성한이 유격수 실책으로 출루한 가운데 정준재의 희생번트, 최정의 내야 안타로 1사 1,3루 찬스를 잡았다. 이후 에레디아의 볼넷으로 만루가 됐고, 김재환의 1타점 적시타가 나왔다.

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1회말 한화가 곧바로 역전에 성공했다. 선두타자 이원석이 안타를 쳤고, 1사 후 문현빈의 2루타와 강백호의 적시타가 나와 2-1이 됐다. 노시환이 볼넷으로 찬스를 이은 가운데 김태연의 안타로 3-1로 점수가 벌어졌다.

한화는 2회말 1사에서 이원석이 안타를 친 뒤 2루를 훔쳤다. 페라자가 중견수 뜬공으로 돌아섰지만, 문현빈의 볼넷에 이어 강백호의 적시타로 4-1이 됐다.

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3회초 SSG는 선두타자 박성한이 안타를 치고 나가면서 찬스를 만들었다. 정준재와 최정의 땅볼로 1사 1루가 됐지만, 에레디아의 몸 맞는 공에 이어 김재환의 적시타로 한 점을 따라갔다.

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한화는 3회말 다시 달아나는 점수를 냈다. 선두타자 김태연의 볼넷과 이도윤의 안타로 무사 1,2루가 됐다. 최재훈의 땅볼 때 2루 주자 김태연이 3루에서 잡혔지만, 심우준의 희생번트가 야수선택으로 이어지면서 이도윤이 홈을 밟았다. 이원석의 볼넷으로 만루를 만든 한화는 페라자의 적시타로 두 점을 달아났다.

찬스를 꾸준하게 이어졌다. 문현빈이 볼넷을 골라내며 다시 만루가 된 가운데 강백호의 2타점 적시타로 9-2로 점수를 벌렸다.

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SSG는 6회초 김재환과 오태곤의 투런 홈런이 터지면서 6-9로 간격을 좁혔지만, 6회말 허인서의 투런 홈런으로 점수는 5점 차가 됐다. 허인서는 2경기 연속 홈런을 기록했다.

7회초 SSG는 최정의 솔로 홈런에 한화는 7회말 이원석의 2루타와 최인호의 진루타, 문현빈의 희생플라이로 간격을 유지했다.

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8회초 SSG는 만루를 만든 뒤 정준재의 희생플라이와 최정의 2타점 적시타로 2점 차까지 좁혔다. 그러나 8회말 노시환의 솔로 홈런이 터지면서 SSG의 추격 의지를 꺾었고, 결국 위닝시리즈 확보에 성공했다.

한화는 강백호가 5타점을 기록했고, 이원석이 3안타 경기를 펼쳤다. SSG는 김재환이 3안타(1홈런) 4타점, 최정이 3안타(1홈런) 3타점을 했지만 웃지 못했다.

한화는 선발 류현진이 5이닝 2실점(1자책)을 한 뒤 윤산흠(0이닝 3실점 2자책)-김종수(0이닝 1실점)-조동욱(1이닝 무실점)-이상규(1이닝 무실점)-정우주(⅔이닝 3실점 비자책)-이민우(1⅓이닝 무실점)가 차례로 올라와 승리를 이끌었다.

SSG는 선발 김건우가 2⅓이닝 7실점으로 부진했고, 이기순(0이닝 2실점)-이건욱(2⅔이닝 무실점)-박시후(2이닝 3실점)-전영준(1이닝 1실점)이 차례로 등판했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com