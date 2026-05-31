'손주영 진땀 세이브' LG 1위 사수, KIA 충격의 싹쓸이 패배[잠실 리뷰]

31일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 주말 3연전 마지막 경기. 투구하고 있는 LG 손주영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.31/

31일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 주말 3연전 마지막 경기. 5회말 LG 오스틴이 KIA 양현종을 상대로 투런홈런을 날렸다. 동료들을 향해 환호하는 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.31/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] LG 트윈스가 KIA 타이거즈와 주말 3연전을 싹쓸이하며 1위를 사수했다.

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LG는 31일 잠실야구장에서 열린 '2026 KBO리그' KIA와 경기에서 5대3으로 이겼다. LG는 시즌 성적 33승20패를 기록, 선두를 유지했다. 3연패에 빠진 KIA는 시즌 성적 28승1무25패를 기록, 4위는 지켰으나 상위권 도약에 제동이 걸렸다.

KIA는 박재현(좌익수)-김선빈(2루수)-김도영(지명타자)-아데를린 로드리게스(1루수)-한준수(포수)-오선우(우익수)-김호령(중견수)-박민(3루수)-김규성(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 양현종.

LG는 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-오스틴 딘(지명타자)-오지환(유격수)-박동원(포수)-문정빈(1루수)-송찬의(좌익수)-구본혁(3루수)-신민재(2루수)로 맞섰다. 선발투수는 앤더스 톨허스트.

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톨허스트는 퇴장의 트라우마를 완벽히 씻어냈다. 그는 지난 19일 광주 KIA전에 선발 등판했다가 1회 김도영에게 헤드샷을 던지는 바람에 ⅓이닝 만에 강판, 0대14 대패의 빌미를 제공했다.

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톨허스트는 이날 6이닝 90구 5안타 무4사구 5삼진 1실점 쾌투를 펼쳐 시즌 7승(3패)째를 챙겼다.

7회부터는 김진수(⅔이닝 1실점)-함덕주(⅓이닝)-우강훈(1이닝)-손주영(1이닝 1실점)이 이어 던져 승리를 지켰다.

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LG는 선취점을 뽑으면서 스윕패 위기에 빠진 KIA를 더 조급하게 만들었다. 홍창기와 박해민의 연속 안타로 무사 1, 2루 기회를 잡았다. 오스틴이 중견수 뜬공으로 물러날 때 2루주자 홍창기가 3루로 태그업했고, 1사 1, 3루에서 오지환이 좌익수 희생플라이를 쳐 1-0이 됐다.

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KIA는 5회초 뒤늦게 반격에 나섰다. 2사 후 김규성이 톨허스트에게 중전 안타를 빼앗아 물꼬를 텄다. 다음 박재현 타석 때 김규성이 2루를 훔쳤고, 박재현이 중전 적시타를 날려 1-1 균형을 맞췄다.

31일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 주말 3연전 마지막 경기. 선발 투구하고 있는 LG 톨허스트. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.31/

31일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 주말 3연전 마지막 경기. 6회 1타점 적시타 날린 LG 홍창기. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.31/

5회말 오스틴이 팽팽한 균형을 깼다. 1사 후 홍창기가 우중간 안타를 쳤고, 다음 타자 박해민이 2루수 땅볼로 출루해 2사 1루가 됐다. 2사 1루 오스틴 타석에서 박해민이 2루를 훔치며 KIA 배터리를 흔들었고, 볼카운트 1B0S에서 양현종의 체인지업이 가운데로 몰린 것을 오스틴이 놓치지 않고 받아쳐 좌월 투런포로 연결했다. 3-1.

양현종은 오스틴의 타구가 뻗아가자마자 주저앉았다. LG에 승기를 내준, 그만큼 뼈아픈 한 방이었다.

LG는 6회말 추가점을 뽑으며 KIA의 추격을 더 어렵게 했다. 2사 후 신민재가 좌전 안타로 출루하자 KIA는 조상우에서 좌완 곽도규로 교체했다. 신민재는 2루를 훔쳤고, 홍창기가 좌전 적시타를 때려 4-1로 달아났다. 신민재가 득점하는 사이 홍창기는 2루까지 갔다. 이어 박해민까지 중전 적시타를 때려 5-1까지 거리를 벌렸다.

7회초 불펜을 가동하자마자 KIA가 한 점을 따라붙었다. 선두타자 오선우가 김진수에게 우중간 안타를 빼앗았다. 이후 2타자를 잘 잡았지만, 2사 1루에서 김규성이 좌중간을 가르는 적시 2루타를 날려 5-2로 쫓겼다.

KIA는 9회초 1사 후 LG 마무리 손주영에게 나성범과 김규성이 연속 안타를 빼앗아 마지막 반격을 노렸다. 2사 후에는 김선빈이 볼넷을 얻어 만루가 됐다. 김도영이 밀어내기 사구를 얻어 5-3. 손주영은 계속된 2사 만루 위기에서 아데를린을 유격수 땅볼로 돌려세워 경기를 끝냈다.

한편 KIA 양현종은 4⅔이닝 84구 5안타(1홈런) 4볼넷 3실점에 그쳐 시즌 4패(3승)째를 떠안았다.

KIA 김규성은 4타수 4안타 1타점 맹활약에도 팀 패배로 웃지 못했다. 데뷔 11년 만의 첫 4안타 경기였다.

31일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 주말 3연전 마지막 경기. 5회말 LG 오스틴이 KIA 양현종을 상대로 투런홈런을 날렸다. 오스틴에게 홈런 허용 후 고개를 떨구고 있는 양현종. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.31/

17일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. KIA 김규성이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.17/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com