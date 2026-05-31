"양창섭, 완전히 선발 면모 갖춰가→구자욱, 연패 끊는 멋진 활약"…박진만 감독 함박웃음 [승장 코멘트]

사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 이틀 연속 쓰라린 역전 만루포 악몽을 겪었던 삼성 라이온즈 박진만 감독이 마침내 활짝 웃었다. 마운드에서는 영건 선발이 굳건히 버텄고, 타선에서는 캡틴이 중심을 확실히 잡아주며 완벽한 연패 탈출을 일궈냈기 때문이다.

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삼성이 31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산 베어스와의 주말 3연전 마지막 경기에서 9대4로 완승을 거두며 2연패 사슬을 끊어냈다. 경기 후 박진만 감독은 투타에서 팀의 승리를 견인한 양창섭과 구자욱을 향해 아낌없는 찬사를 보냈다.

박 감독은 가장 먼저 6이닝 동안 마운드를 굳건히 지키며 퀄리티스타트(2실점)를 달성한 선발 투수 양창섭의 마운드 장악력에 깊은 만족감을 드러냈다.

사진제공=삼성 라이온즈

박 감독은 "선발 양창섭이 6이닝 동안 정말 좋은 피칭을 해줬다. 지난 완봉승에 이어 오늘까지 이제는 완전히 선발투수로서의 면모를 갖춰가고 있다"고 엄지를 치켜세웠다.

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단순히 구위만 좋은 것이 아니라 마운드 위에서 스스로 경기를 풀어가는 노련함이 생겼다는 점을 높이 평가했다. 박 감독은 "마운드 위에서 싸우는 방법을, 어떻게 던져야 막을 수 있는 지 본인만의 패턴을 정립해가고 있는 것 같다"고 진단하며 "앞으로도 좋은 활약 기대한다"며 차세대 에이스를 향한 강한 신뢰를 보냈다. 양창섭은 이날 최고조의 안정감을 선보이며 시즌 4승(무패) 고지에 올랐다.

사진제공=삼성 라이온즈

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타선에서는 허리 통증을 안고도 지명타자로 출전해 홈런 포함 4타점을 쓸어 담은 구자욱이 사령탑의 마음을 완전히 사로잡았다.

박 감독은 "타선에선 구자욱이 좋은 모습을 보여준 덕분에 승리할 수 있었다"고 고마움을 표시했다. 이어 "중심타자로서 연패를 끊는 멋진 활약이었다"라고 아낌없는 극찬을 보냈다. 구자욱은 이날 3회말 역전의 발판이 된 동점 2루타에 이어, 5회말에는 승부에 쐐기를 박는 비거리 122m짜리 대형 투런포를 터뜨리며 팀의 리더이자 중심타자로서의 가치를 완벽히 증명해 냈다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com