치리노스 퇴출 → '161㎞' 새 외인 주말 입국, LG 마운드 신바람 예고…"보직은 미리 정해놨다" 단호한 염갈량 [수원현장]

[수원=스포츠조선 김영록 기자] "리오스 보직은 승리조다. 보직은 이미 정해놨다."
약셀 리오스가 LG 트윈스 불펜의 새로운 물결이 될 수 있을까.
LG 염경엽 감독은 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 경기전 새로 영입한 리오스의 역할에 대해 "보직은 이미 정해놨다. 리오스는 중간 1번으로 나간다"고 답했다
LG는 이날 새 외인 약셀 리오스(33)를 총액 45만 달러(연봉 35만, 인센티브 10만)에 영입하고, 부진했던 치리노스와는 결별 절차를 밟는다고 발표했다.
리오스는 오는 주말에 입국, 비자 발급 절차를 밟을 예정이다. 빠르면 다음주 안에 마운드에 오를 수도 있다.
160㎞ 광속구를 던지는 투수다. 염 감독은 "마무리는 손주영이 계속 한다. 지금 손주영에게 만족하고 있다"고 단언했다.
"리오스가 미국에서 마무리를 해봤어도, 한국에서는 절차를 밟아야한다. 일단 불펜에서 가장 중요한 순간에, 승부수가 필요할 때 쓰겠다. 치리노스가 빠진 선발 한자리는 이정용이 들어가있다. 이정용이 적응을 잘 못하거나 힘이 떨어지면 대체 1순위는 김윤식이다."
리오스는 1m90의 큰 키와 유연한 몸에서 뿜어져나오는 최고 100마일(약 161㎞)의 직구와 싱커가 최대 강점이다. 미국 무대 기준 평균 구속이 96마일(약 154.5㎞)에 달한다.
2011년 신인 드래프트 12라운드(전체 391번)에 필라델피아 필리스의 지명을 받으며 미국 무대에 진출했고, 2017년 메이저리그에 데뷔했다. 필라델피아 이후로도 피츠버그 파이어리츠, 시애틀 매리너스, 보스턴 레드삭스, 오클랜드 애슬레틱스 등 9개팀에서 뛰며 메이저리그 통산 93경기에 등판, 100이닝을 소화하며 8승 2패 평균자책점 6.21을 기록했다.
마이너리그 통산 344경기에서 619⅓이닝을 소화하며 36승 32패 평균자책점 4.11을 올린 그는 올해는 시카고 컵스 트리플 A에서 11경기 17이닝 동안 3패 평균자책점 4.24를 기록했다
푸에르토리코 대표로 2023, 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서도 활약한 바 있다. LG 구단은 "빠른 공으로 공격적인 투구를 하는 우완 파워 피처다. 투수진에 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.
약셀 리오스는 "지난해 KBO리그 통합우승을 이뤄낸 챔피언팀 LG에 합류하게 돼서 영광이다. 빨리 적응해서 LG가 올해도 우승할 수 있도록 보탬이 되겠다"는 소감을 전했다.
이제 시즌 중반에 돌입했는데 외국인 투수 한자리를 불펜 투수로 채우는 것은 보기 드문 일. 아시아쿼터 라클란 웰스가 에이스급 활약을 해주고 있기에 부릴 수 있는 여유다. 웰스는 8경기 45⅓이닝을 책임지며 3승2패 평균자책점 1.79의 호성적을 기록중이다.
부진했던 타선이 살아나고 있고, 이번 주말쯤 문보경과 문성주가 1군에 합류하면 타선은 한층 더 강화될 전망. 리오스가 불펜에 안정감만 가져다주면, 치열한 선두 경쟁 와중에도 한숨을 돌릴 수 있다는 계산이다.
염 감독은 "웰스가 잘하고 있지만, 이렇게 긴 시즌을 풀로 소화하는 건 처음 아닌가. 이닝을 정해두기보단 트레이닝팀과 의논하에 잘 관리할 생각이다. 포스트시즌에 힘이 떨어지면 안된다"라고 강조했다.
처음엔 웰스를 불펜 투수로 영입했으나 손주영의 부상으로 웰스를 선발로 올린 것이 여기까지 왔다. 염 감독은 "치리노스 때문에 상황이 많이 바뀌었다. 그래서 야구는 모르는 것"이라며 혀를 찼다.
"그래서 1년 내내 특별한 위기 없이 팀을 운영하는 게 중요하다. 만약 시즌중에 위기가 오면, 중요한 건 (타이밍을 당겨서)순위부터 올려놓는 것이다. 선수 아끼고 6위하는 건 의미 없다. 일단 가을야구는 가야한다. 그러다보면 팀에 무리가 쌓인다. 지금처럼 여유를 갖고 운영할 수 있게, 1승 1승 쌓아올리겠다."
수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com