'158km 광속구' 박준현, '학폭 의혹' 넘어 亞게임 갈 수 있을까[SC포커스]

26일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성-키움전. 키움 선발 박준현이 투구하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.26/

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[스포츠조선 고재완 기자] '7억팔' 박준현(키움 히어로즈)이 오는 9월 열리는 아이치·나고야 아시안게임 야구 국가대표팀에 합류할까.

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금빛 사냥에 필수적인 '강속구 투수' 중 가장 눈에 띄는 키움 히어로즈 고졸 1순위 신인 박준현의 승선 여부가 초미의 관심사로 떠올랐다.

금빛 사냥 필수조건…파이어볼러 1순위

KBO는 아시안게임에 출전할 야구 대표팀 구성을 만 25세 이하 또는 입단 4년 차 이하 선수로 제한했다. 와일드 카드 3명은 만 29세 이하 선수들로 꾸려질 예정이다. 현재 각 팀 선발로 활약중인 대표팀 후보는 김건우(SSG 랜더스), 김진욱(롯데 자이언츠), 송승기(LG 트윈스), 오원석(KT 위즈), 최민석, 최승용(이하 두산 베어스), 황동하(KIA·가나다 순) 등이다. 여기에 키움의 박준현도 후보 중 하나다.

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올해 신인 드래프트 1라운드 1순위로 7억의 계약금을 받고 키움에 입단한 박준현은 입단하자마자 말그대로 '즉시전력감'으로 활약중이다. '고졸 루키'임에도 불구하고 6경기에서 1승2패, 평균자책점 3.86을 기록하며 선발로테이션의 한 축으로 자리잡고 있다. 시즌 초반 안우진 없이 흔들리던 키움 마운드를 단단히 지탱해주기도 했다.

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피안타율이 2할3푼9리로 좋은 편이고, 득점권 피안타율은 2할1푼6리로 더 낮다. 29⅓이닝을 던지면서 28개의 삼진을 잡아내 탈삼진 능력 또한 빼어나다.

박준현. 스포츠조선DB

제구가 되는 파이어볼러의 중요성은 2023년 열린 항저우 아시안게임에서 이미 입증된 바 있다. 금메달이 걸려있는 결승전 대만과의 경기에서 류중일 감독은 문동주를 선발로 내세웠고 문동주는 6이닝 3안타 7탈삼진 무실점으로 한국 대표팀에 금메달을 안겼다. 좋은 투수 한명이 대회를 지배할 수 있다는 것이 증명된 사례다.

2022 항저우 아시안게임 대만전에서 역투하고 있는 문동주. 스포츠조선DB

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게다가 이번 대회는 한화 이글스 아시아쿼터 왕옌청이 대만 대표팀으로 합류할 가능성이 있다. 왕옌청은 올해 KBO리그 11경기에 선발 등판해 5승2패, 평균자책점 3.24로 맹활약중인 좌완 투수다. KBO리그에서 뛰고 있는 만큼 한국 선수들의 특징까지 섭렵해 류지현호로서는 경계대상 1호다. 왕옌청과 선발 맞대결을 펼쳐 승리를 가져올 수 있는 투수가 반드시 필요하다는 의미다.

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박준현에게 결승전 선발을 맡길 정도로 대표팀에서 에이스급은 아니라고 해도 마이너리거가 많은 대만 대표팀을 이기기 위해선 158㎞의 빠른 공을 뿌리는 파이어볼러의 필요성은 분명히 있다.

'공소권 없음·증거불충분' 경찰 불송치에 법원 집행정지까지…법적 결격 사유無

실력만을 보면 승선할 가능성이 보인다. 하지만 입단 때부터 논란이 됐던 '학폭' 관련 문제가 박준현의 발목을 잡을지가 관심. 우선 박준현은 지난 4월 충남 천안 동남경찰서로부터 증거 불충분, 공소권 없음을 이유로 불송치 결정을 받았다. 사실상 무혐의 처분을 받은 셈이다.

학교폭력대책심의위원회가 내렸던 서면 사과 처분(1호 조치) 역시 현재 법원에 의해 제동이 걸린 상태다. 대전지방법원 제3행정부는 박준현이 제기한 집행정지 신청을 받아들여, 본안 소송 판결 선고일 이후까지 해당 처분의 효력을 정지시켰다. 박준현은 전지훈련을 정상적으로 치렀고, 현재 KBO리그에서도 문제없이 던지고 있다. 징계 상태가 아니기 때문에 가능한 일이다.

박준현의 불송치 수사결과 통지서.

집행정지 결정서.

빅리그 오퍼 거절하고 KBO행…야구 선배 박석민의 조언

빅리그의 부름도 뿌리치고 KBO리그를 택했기에 팬들의 반응도 좋은 편이다. 고교 시절 이미 메이저리그(MLB) 스카우트들의 뜨거운 관심을 받았던 그는, 신분상 전혀 문제될 내용이 없고 떳떳하다는 확신이 있었기에 미국 직행 대신 KBO리그행을 택했다.

박준현이 신인드래프트 1순위로 키움 히어로즈에 입단을 확정한 후 포즈를 취하는 박석민(왼쪽)과 박준현. 스포츠조선DB

여기에는 그의 아버지이자 야구계 대선배인 박석민 코치의 조언도 결정적이었다. 한국 야구 마운드에서 실력으로 당당하게 증명하라는 말에 박준현도 한국에 남았다.

태극마크는 철저하게 선수의 기량, 그리고 객관적인 법적 사실에 근거해 결정된다.

큰 경기일수록 마운드의 중요성은 커진다. 일단 막는 것이 첫번째이기 때문이다. KBO는 오는 11일 아시안게임 대표팀 최종 명단을 발표할 예정이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com

26일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성-키움전. 데뷔전에서 승리투수가 된 박준현이 물세례를 받고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.26/

고재완 기자 star77@sportschosun.com