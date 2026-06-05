조수행 삼진→결승타! 이영하 블론→승리! 두산, 4-3 키움 잡고 3연승 질주 [잠실 현장]

5일 잠실구장에서 열린 두산과 키움의 경기. 8회말 1사 2루 두산 조수행이 역전 적시타를 날린 휘 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.05/

5일 잠실구장에서 열린 두산과 키움의 경기. 8회 동점을 허용한 두산 마무리 이영하가 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.05/

5일 잠실구장에서 열린 두산과 키움의 경기. 8회 동점을 허용한 두산 마무리 이영하가 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.05/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스가 키움 히어로즈를 꺾고 3연승을 질주했다.

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두산은 5일 잠실구장에서 열린 키움과 경기에서 4대3으로 승리했다.

승부처에서 흔들렸던 선수들이 다음 기회에 만회하며 웃을 수 있었다. 조수행이 7회 삼진 이후 8회 역전타를 날렸다. 이영하는 8회 블론세이브를 저질렀지만 9회를 실점 없이 막아냈다.

3회말 두산이 선취점을 뽑았다. 선두타자 오명진이 우중간 3루타를 폭발했다. 김기연과 강승호가 뜬공 아웃됐다. 2사 3루에서 정수빈이 1루수 방면 내야 안타로 오명진을 불러들였다.

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키움은 5회초에 균형을 맞췄다. 선두타자 여동욱이 볼넷 출루했다. 포수의 1루 견제구가 빗나갔다. 공이 뒤로 빠졌다. 여동욱이 2루까지 갔다. 권혁빈이 유격수 땅볼에 그쳤다. 김건희도 삼진을 당했다. 2사 2루에서 서건창이 중전 적시타를 터뜨렸다.

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두산이 7회말 균형을 깨뜨렸다. 키움의 세 번째 투수 박지성을 무너뜨렸다.

선두타자 오명진이 좌중간 안타로 포문을 열었다. 대주자 이유찬이 들어갔다. 김기연 타석에 대타 조수행이 등장했다. 조수행은 삼진으로 물러났다. 강승호가 중전 안타를 쳤다. 정수빈이 스트레이트 볼넷으로 나갔다. 베이스가 꽉 찼다.

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키움은 박지성을 김성진으로 교체했다.

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카메론이 1사 만루에서 2타점 중전 적시타를 작렬했다. 3-1로 리드를 되찾았다. 손아섭도 안타를 치면서 찬스를 이어갔다. 양의지가 삼진, 박지훈이 1루 직선타로 아쉬움을 삼켰다.

5일 잠실구장에서 열린 두산과 키움의 경기. 8회말 1사 2루 두산 조수행이 역전 적시타를 날린 휘 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.05/

5일 잠실구장에서 열린 두산과 키움의 경기. 8회말 1사 2루 두산 조수행 안타 때 박찬호가 홈을 파고들고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.05/

키움이 8회초 즉시 반격했다. 서건창이 중전 안타를 치고 나갔다. 안치홍이 3루 땅볼을 치면서 서건창이 2루에서 포스 아웃됐다. 히우라가 삼진 아웃됐다.

2사 1루에서 두산이 마무리 이영하를 투입했다.

대타 최주환이 우중간을 갈랐다. 안치홍이 득점했다. 최주환은 2루까지 갔다. 임병욱이 우측에 적시타를 때렸다. 순식간에 경기가 원점으로 돌아갔다.

8회말 두산이 다시 앞서갔다. 박찬호가 볼넷을 골랐다. 이유찬이 보내기번트를 잘 댔다. 앞 타석 삼진으로 물러났던 조수행이 중전 적시타를 작렬하며 마음의 짐을 덜어냈다.

이영하가 9회에는 흔들리지 않았다. 삼자범퇴로 정리하며 승리를 지켜냈다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com