'시즌 1호 벤클' 타임 요청 후 엉덩이 강타…'진심 어린 사과'로 일단락 2분만에 끝났다

사진 캡처=TVING 중계 화면

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[스포츠조선 고재완 기자] 2026시즌 KBO리그 첫 벤치클리어링이 잠실벌에서 발생했다. 순간적인 오해로 양 팀 선수들이 그라운드로 쏟아져 나오며 일촉즉발의 긴장감이 감돌았지만, 투수의 진심 어린 사과와 베테랑들의 빠른 중재로 성숙하게 마무리됐다.

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두산 베어스는 6일 서울 잠실야구장에서 열린 키움 히어로즈와의 홈경기에서 선발 최민석의 눈부신 호투와 타선의 집중력을 앞세워 9대1 완승을 거뒀다.

상황은 두산이 6-1로 여유 있게 앞서가던 6회초 키움의 공격 때 발생했다. 선두타자 임병욱이 타석에 들어섰고 마운드에는 여전히 두산 선발 최민석이 서 있었다.

초구 스트라이크 이후 2구째를 던지려는 순간, 임병욱이 타임을 외치며 호흡을 한 차례 골랐다. 그리고 다시 타격 준비를 마친 순간, 최민석의 2구째 145㎞짜리 패스트볼이 임병욱의 엉덩이 쪽을 강타했다.

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타임 요청 직후 곧바로 몸에 맞는 볼이 날아왔기에 타자로서는 고의성을 의심하며 순간적으로 감정이 격앙될 수 있는 상황이었다. 공에 맞은 임병욱은 방망이를 그라운드에 내던진 채 마운드의 최민석을 향해 걸어 나갔고, 두산과 키움 양 더그아웃에서 선수들이 우르르 쏟아져 나오며 홈플레이트 주변으로 모여들었다. 시즌 첫 벤치클리어링이 발발한 순간이었다.

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자칫 큰 충돌로 번질 수 있었던 일촉즉발의 위기였지만, 베테랑들의 대처는 신속하고 성숙했다.

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두산의 안방마님 양의지는 임병욱이 마운드로 향하자마자 곧장 앞을 가로막으며 몸으로 저지했다. 김갑수 구심 역시 빠르게 개입해 중재에 나섰다. 뒤이어 양 팀 코칭스태프와 선수들이 합세해 흥분한 임병욱과 최민석을 다독였고, 서로 이야기를 나눈 끝에 큰 불상사 없이 각자의 더그아웃으로 돌아갔다. 경기가 중단된 시간은 단 2분여에 불과했다.

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최민석 역시 고의가 아니었음을 즉각 행동으로 보여줬다. 사구 직후 곧바로 모자를 벗어 사과의 뜻을 표했던 최민석은, 상황이 정리된 후 1루로 출루한 임병욱을 향해 재차 모자를 벗고 두 차례나 고개를 숙이며 진심 어린 미안함을 전했다. 임병욱 역시 이를 쿨하게 받아들이며 신경전은 훈훈하게 마무리됐다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com