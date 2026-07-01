노게임 행운에 웃었는데 '최대 악재' 발생…타율 1위가 사라졌다, "허리 염좌, 2~3일 휴식" [대전 현장]

6일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KT의 경기. 4회초 1사 1루 KT 최원준이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.06/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] '노게임' 행운을 누린 KT 위즈에 악재가 닥쳤다.

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KT는 1일 대전 한화생명볼파크에서 한화 이글스와 경기를 한다.

전날(6월30일) KT는 날씨 덕을 톡톡히 봤다. 1회 5실점 2회 2실점을 하면서 초반부터 분위기를 내줬다. 4회초 공격을 앞두고 많은 양의 비가 내리기 시작했고, 약 1시간 30분 정도를 기다린 끝에 노게임 선언이 됐다.

노게임 선언 이후 갑자기 비가 그쳤다. 7점 리드를 품은 한화로서는 아쉬울 일이지만, KT로서는 안도의 한숨을 내쉰 순간이었다.

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패배는 막았지만, KT로서는 뼈아픈 손실이 있었다. 1회말 KT 우익수 최원준이 갑작스럽게 허리 통증을 호소한 것. 결국 최원준은 교체됐고, 1일 병원 검진을 받았다. KT 관계자는 "척추기립근 염좌 소견이 나왔다. 2~3일 정도 휴식 및 치료하며 상태를 지켜볼 예정"이라고 설명했다. 이강철 KT 감독도 "염좌라서 이틀 정도는 쉬어야 하지 않을까 싶다"고 아쉬움을 전했다.

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최원준은 올 시즌 75경기에 출전해 타율 3할6푼5리 7홈런 16타점 OPS(장타율+출루율) 0.962의 성적을 남기고 있다. 타율 1위를 달리며 KT의 '공격 첨병' 역할을 완벽히 해냈다.

지난 주말 삼성과의 3연전을 모두 내준 KT는 연패 탈출 및 반등이 필요한 상황이다. 그만큼 최원준의 공백이 뼈아플 수밖에 없다.

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KT는 일단 1일 경기에서는 김민혁은 리드오프로 배치했다. 김민혁(좌익수)-김현수(1루수)-안현민(우익수)-샘 힐리어드(중견수)-이정훈(지명타자)-김상수(2루수)-허경민(3루수)-권동진(유격수)-조대현(포수)가 선발 출전한다. 전날 5번타자로 배치됐던 김현수는 2번타자로 나선다. 이 감독은 "최원준이 빠지니 앞이 헐거워지더라"고 설명했다.

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선발 투수는 소형준이 나온다. 올 시즌 9경기에서 3승무패 평균자책점 3.94를 기록하고 있다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com